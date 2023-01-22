Selen Görgüzel'in göğsünü taşırtan dans! Kasığına kadar yırtmaç ve göğüs dekoltesini kontrol edemedi o anlar olay: "Kendini aşmış"
Selen Görgüzel'in göğsünü taşırtan dans! Kasığına kadar yırtmaç ve göğüs dekoltesini kontrol edemedi o anlar olay oldu. Sosyal medya Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'in dansını konuşuyor. Son olarak Merve Boluğur ile yaşadığı polemikle gündeme gelen Selen Görgüzel'in sahne aldığı mekandaki dansı ve kıyafetlerini görenler, "Kendini aşmış" yorumları yaptı. İşte şoke eden o anlar...
"KENDİNİ AŞMIŞ"
Selen Görgüzel'in göğsünü taşırtan dans! Kasığına kadar yırtmaç ve göğüs dekoltesini kontrol edemedi o anlar olay!
Hamdi Alkan ile 8 yıl evli kalan Selen Görgüzel son dönemde gündemden düşmüyor. Kıyafetleri ile sık sık adından söz ettiren Selen Görgüzel son olarak Merve Boluğur'la yaşadığı polemikle gündeme gelmişti.
Selen Görgüzel, Merve Boluğur hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Merve iyi bir oyuncu. Bu kızcağız sürekli sosyal medyadan okuyamadığı halde şarkı paylaşıyor. Artık eskisi kadar sektörde rağbet görmüyor, proje teklifi almıyor. Bu yüzden müzik sektöründe var olmaya çalışıyor. Yaptığı evlilik de müzik sektöründen biriyleydi. Müzikten yürümek istedi, belli ki oyunculuktan bir şey gelmeyecek. Merve'yi tanımadığım için ne seviyorum, ne de sevmiyorum. Güzel ve yetenekli bir kadın. Annesi ya da ablası olsam pataklayacağım. Bu kadar önemli projelerde yer aldıktan sonra kendine neden bunu yapıyorsun ki? Psikolojin bozuksa git tedavi ol. Eğer annesi evliliğine çok müdahil olduysa şu anki psikolojisinin sebebi anlaşılıyor. Bazı şeyleri aile tetikler. Bir insan ailesi tarafından tam anlamıyla sevgi, ilgi, şefkat ve korunma hissederse kendini bu hale sokmaz."