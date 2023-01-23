Son halini gören inanamadı! 8 yıldır komada olan Kenan Işık’ın meğer boyu kadar oğlu varmış! 13 yıl önce Ali Sunal’la çalışmıştı: ’’Ustam...’’

8 yılı aşkın önce geçirdiği kaza sonucu komaya giren ünlü sunucu ve oyuncu Kenan Işık hakkında geçtiğimiz günlerde sağlık durumu gündeme gelmişti. Hakkında 'İyileşti' yönünde iddialar ortaya atılan Işık'ın evinde tedavi görmeye devam ettiği açıklandı. Eşi Beril Işık ile 1981 yılında evlenen ünlü sunucunun bir de çocuklarına bakın! 2017 yılında Ali Sunal'ın sunduğu "Bir Sorun Mu Var?" programına katılan oğlu Mehmet Işık, Sunal'ı duygulandırmıştı. İşte detaylar...