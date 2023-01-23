Son halini gören inanamadı! 8 yıldır komada olan Kenan Işık'ın meğer boyu kadar oğlu varmış! 13 yıl önce Ali Sunal'la çalışmıştı: ''Ustam...''
Kenan Işık, 2014 yılında gittiği spor salonunda ayağı kayarak düşmüş ve başını çarpmıştı. Komaya giren ünlü ismin tedavisine şimdilerde evinde devam ediliyor.
8 yılı aşkın önce geçirdiği kaza sonucu komaya giren ünlü sunucu ve oyuncu Kenan Işık hakkında geçtiğimiz günlerde sağlık durumu gündeme gelmişti. Hakkında 'İyileşti' yönünde iddialar ortaya atılan Işık'ın evinde tedavi görmeye devam ettiği açıklandı. Eşi Beril Işık ile 1981 yılında evlenen ünlü sunucunun bir de çocuklarına bakın! 2017 yılında Ali Sunal'ın sunduğu "Bir Sorun Mu Var?" programına katılan oğlu Mehmet Işık, Sunal'ı duygulandırmıştı. İşte detaylar...
Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili çıkan 'yalan' haberlere geçtiğimiz günlerde bir yenisi daha eklendi.
8 buçuk yıldır tedavi gören Işık'ın eşi Beril Işık'ın "Tekerlekli sandalyesinde kimi zaman bütün gün oturuyor. Vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu" dediği iddia edildi.
Bu haberlerin ardından Beril Işık "Ben bir açıklama yapmadım. Eşimin sağlık durumunda kayda değer bir değişiklik yok" dedi.
KENAN IŞIK'A NE OLMUŞTU?
2014 yılında spor sonrası saunaya giren Kenan Işık, sauna çıkışı kendisini iyi hissetmediğini belirtti ve kısa süre sonra dengesini kaybederek yere düştü.