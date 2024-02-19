Adını Feriha Koydum'un Cansu'suydu! 31 yaşında hem yüzü hem mesleği değişti! Görenler şaşıp kalıyor! "Meleğimin bana vasiyetiydi..."

Türkiye'nin sevilen ve unutulmaz dizilerinden biri olan "Adını Feriha Koydum"da canlandırdığı Cansu karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Sedef Şahin, son zamanlarda adından sıkça bahsettiriyor. Ancak bu sefer, güzel oyuncu kariyerine farklı bir yön ekledi ve yeni bir mesleğe adım attı.
"Adını Feriha Koydum" dizisiyle tanınan oyuncu Sedef Şahin, Cansu karakteriyle büyük bir çıkış yakaladıktan sonra sürpriz bir karar alarak yeni bir mesleğe yöneldi.
Kariyerine çeşitli reklam, katalog ve dizilerde rol alarak başlayan Şahin, özellikle "Belalı Baldız" ve "Diriliş Ertuğrul" gibi yapımlardaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
"Adını Feriha Koydum" dizisindeki Cansu karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan ve sonrasında estetik operasyonlar ve kilo verme süreciyle dikkatleri üzerine çeken Sedef Şahin, şimdi de hayranlarını şaşırtacak bir kararla gündeme geldi.