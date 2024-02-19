Adını Feriha Koydum'un Cansu'suydu! 31 yaşında hem yüzü hem mesleği değişti! Görenler şaşıp kalıyor! "Meleğimin bana vasiyetiydi..."

Türkiye'nin sevilen ve unutulmaz dizilerinden biri olan "Adını Feriha Koydum"da canlandırdığı Cansu karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Sedef Şahin, son zamanlarda adından sıkça bahsettiriyor. Ancak bu sefer, güzel oyuncu kariyerine farklı bir yön ekledi ve yeni bir mesleğe adım attı.