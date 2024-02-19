Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor’un kıvırcık Ömer'i Talip Güran tanınmaz halde! Son hali ortaya çıktı! “Yıllar acımamış...”

Talip Güran; Şener Şen, Adile Naşit, Şevket Altuğ, Münir Özkul gibi Yeşilçam'ın usta isimlerini bir araya getiren Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor'un romantik kıvırcığı olarak hafızalara kazındı. Filmde Ömer karakterini canlandıran ünlü oyuncu, yıllar sonra son haliyle gündem oldu. Oyunculuğu bırakarak sektör değiştiren Güran'ın hem son hali hem de yeni mesleği şaşırttı. Güran için "Yıllar acımamış" yorumu yapıldı. İşte Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor'un kıvırcık Ömer'inin son hali...