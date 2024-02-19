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Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor’un kıvırcık Ömer'i Talip Güran tanınmaz halde! Son hali ortaya çıktı! “Yıllar acımamış...”

Talip Güran; Şener Şen, Adile Naşit, Şevket Altuğ, Münir Özkul gibi Yeşilçam'ın usta isimlerini bir araya getiren Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor'un romantik kıvırcığı olarak hafızalara kazındı. Filmde Ömer karakterini canlandıran ünlü oyuncu, yıllar sonra son haliyle gündem oldu. Oyunculuğu bırakarak sektör değiştiren Güran'ın hem son hali hem de yeni mesleği şaşırttı. Güran için "Yıllar acımamış" yorumu yapıldı. İşte Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor'un kıvırcık Ömer'inin son hali...

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Giriş Tarihi 19 Şubat 2024, 16:34 Güncelleme 19 Şubat 2024, 16:49
Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor’un kıvırcık Ömer’i Talip Güran tanınmaz halde! Son hali ortaya çıktı! “Yıllar acımamış...” 1

Sinemaya 1972 yılında "Tatlı dillim" filmiyle giren Talip Güran, 1978'te rol aldığı "Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor" filmindeki "Kıvırcık Ömer" rolüyle adını geniş kitlelere duyurdu.

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor’un kıvırcık Ömer’i Talip Güran tanınmaz halde! Son hali ortaya çıktı! “Yıllar acımamış...” 2

Şener Şen, Adile Naşit, Şevket Altuğ, Münir Özkul gibi Yeşilçam'ın usta isimleriyle kamera karşısına geçen Güran, iki filmde rol aldıktan sonra oyunculuğu bıraktı.

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor’un kıvırcık Ömer’i Talip Güran tanınmaz halde! Son hali ortaya çıktı! “Yıllar acımamış...” 3

Bodrum'da sakin bir hayat sürdüren Güran, marangozluk yapmaya başladı. Tahta sandalye üretimi yapan Yeşilçam yıldızının son hali de dikkat çekti.

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