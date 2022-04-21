Adını Feriha Koydum Can bir değişti pir değişti! Emir Sarrafoğlu'nun biricik kardeşiydi! Şimdilerde genç kızları peşinden koşturuyor!
Adını Feriha Koydum dizisindeki Can karakteriyle ünlenen Kaan Olcay'ın yıllar sonraki değişimi şaşkına çevirdi. Başrollerinde Vahide Perçin, Hazal Kaya, Çağatay Ulusoy'un yer aldığı bir döneme damga vuran Adını Feriha Koydum Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisiydi. Dizide Emir'in biricik kardeşi Can'ı canlandırdan Kaan Olcay yıllar sonra ortaya çıktı. Şimdilerde genç kızların sevgilisi haline gelen oyuncu genç kızları kendine hayran bıraktı.
21.04.2022 13:25 - Son Güncelleme: 21.04.2022 13:25
''Bir de bayıl istersen Feriha'' 2011-2012 yılları arasında Show TV'de yayınlanan Adını Feriha Koydum dizisi bu replikle hala konuşuluyor. Emir ve Feriha'nın engel tanımaz aşkının konu edindiği dizi bir döneme damga vurmuştu. Vahide Perçin gibi usta oyuncuyu da kadrosunda bulunduran yapım o dönem Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy gibi genç oyuncuların da yıldızının parladığı dönemlerdi. Bir de dizide Kaan Olcay gibi çocuk oyuncular da bulunuyordu. Emir'in sarışın kardeşi Can büyüdü. Kaan Olcay'ı gören tanıyamıyor...