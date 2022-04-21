Adını Feriha Koydum Can bir değişti pir değişti! Emir Sarrafoğlu’nun biricik kardeşiydi! Şimdilerde genç kızları peşinden koşturuyor!

''Bir de bayıl istersen Feriha'' 2011-2012 yılları arasında Show TV'de yayınlanan Adını Feriha Koydum dizisi bu replikle hala konuşuluyor. Emir ve Feriha'nın engel tanımaz aşkının konu edindiği dizi bir döneme damga vurmuştu. Vahide Perçin gibi usta oyuncuyu da kadrosunda bulunduran yapım o dönem Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy gibi genç oyuncuların da yıldızının parladığı dönemlerdi. Bir de dizide Kaan Olcay gibi çocuk oyuncular da bulunuyordu. Emir'in sarışın kardeşi Can büyüdü. Kaan Olcay'ı gören tanıyamıyor...