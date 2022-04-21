RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Rihanna tatile çıktı kırmızı bikinisiyle büyüyen karnını gösterdi! Ha doğdu ha doğacak! Hamileyken aldatıldı iddiaları sonrası...

Rihanna tatile çıktı kırmızı bikinisiyle büyüyen karnını gösterdi! Ha doğdu ha doğacak! Hamileyken aldatıldı iddiaları sonrası...

Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna uzun süredir albüm yapmıyor ancak magazin gündeminin ilk sıralarından da düşmüyor. Bir süre önce birlikte olduğu sevgilisi ASAP Rocky ile bebek beklediklerini objektiflere verdiği pozlarla duyurmuştu. Ardından aldatıldığı iddia edilen Rihanna tüm bu süre zarfında cesur hamilelik stiliyle magazin gündeminden düşmedi. Rihanna'nın hamileliğinin başından beri konuşulan olaylarına bir yenisini daha ekledi. Rihanna, şimdilerde bebeğinin babasıyla tatilde.

21.04.2022 13:00 - Son Güncelleme: 21.04.2022 13:00
Rihanna tatile çıktı kırmızı bikinisiyle büyüyen karnını gösterdi! Ha doğdu ha doğacak! Hamileyken aldatıldı iddiaları sonrası...

Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna uzun süredir albüm yapmıyor ancak magazin gündeminin ilk sıralarından da düşmüyor. Bir süre önce birlikte olduğu sevgilisi ASAP Rocky ile bebek beklediklerini objektiflere verdiği pozlarla duyurmuştu. Ardından aldatıldığı iddia edilen Rihanna, şimdilerde bebeğinin babasıyla tatilde.

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Rihanna tatile çıktı kırmızı bikinisiyle büyüyen karnını gösterdi! Ha doğdu ha doğacak! Hamileyken aldatıldı iddiaları sonrası...

Hamilelik stiliyle adından sıkça söz ettiren Rihanna anne olmak için gün sayarken şoke olan bir olay yaşadı. Rap şarkıcısı Asap Rocky ile ilk çocuklarını bekleyen şarkıcı iddialara göre aldatıldı.

Rihanna tatile çıktı kırmızı bikinisiyle büyüyen karnını gösterdi! Ha doğdu ha doğacak! Hamileyken aldatıldı iddiaları sonrası...

Asap Rocky iddiaya göre Riri'yi ünlü ayakkabı tasarımcısı Amina Muaddi ile aldattı. Riri, Amina Muaddi'yi takipten de çıktı. Asap geçtiğimiz senelerde Amina Muaddi ile bir iş birliği yapmıştı.

Rihanna tatile çıktı kırmızı bikinisiyle büyüyen karnını gösterdi! Ha doğdu ha doğacak! Hamileyken aldatıldı iddiaları sonrası...

Şimdilerde bir bebek bekleyen Rihanna ile ASAP Rocky, ihanet iddialarıyla magazin gündeminden düşmüyor. Asap Rocky'nin, hamile sevgilisi Riri'yi ünlü ayakkabı tasarımcısı Amina Muaddi ile aldattığı öne sürülmüştü. Hamile olan Rihanna'nın sevgilisi ASAP Rocky ile ilişki yaşadığı ileri sürülen ayakkabı tasarımcısı Amina Muaddi, konuya Instagram hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla açıklık getirmişti ve iddiaları yalanlamıştı.

Rihanna tatile çıktı kırmızı bikinisiyle büyüyen karnını gösterdi! Ha doğdu ha doğacak! Hamileyken aldatıldı iddiaları sonrası...

Ardından aldatıldığı iddia edilen Rihanna, şimdilerde bebeğinin babasıyla tatilde.

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