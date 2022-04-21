Rihanna tatile çıktı kırmızı bikinisiyle büyüyen karnını gösterdi! Ha doğdu ha doğacak! Hamileyken aldatıldı iddiaları sonrası...

Şimdilerde bir bebek bekleyen Rihanna ile ASAP Rocky, ihanet iddialarıyla magazin gündeminden düşmüyor. Asap Rocky'nin, hamile sevgilisi Riri'yi ünlü ayakkabı tasarımcısı Amina Muaddi ile aldattığı öne sürülmüştü. Hamile olan Rihanna'nın sevgilisi ASAP Rocky ile ilişki yaşadığı ileri sürülen ayakkabı tasarımcısı Amina Muaddi, konuya Instagram hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla açıklık getirmişti ve iddiaları yalanlamıştı.