Seda Sayan nişanlısı Çağlar Ökten ile el ele yakalandı! Düğün öncesi müstakbel eşiyle alışveriş turuna çıkan Seda'nın panik anları
Seda Sayan nişanlısı Çağlar Ökten ile el ele yakalandı! Düğün öncesi müstakbel eşiyle alışveriş turuna çıkan Seda'nın panik anları kameralara yansıdı. Mayıs ayında yedinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Sayan, önceki gün müzisyen sevgilisi Çağlar Ökten ile bir AVM'de objektiflere takıldı. Gazetecileri gören Seda Sayan, şaşkınlığını gizleyemezken, soruları cevapsız bırakmayı tercih etti ardından da Çağlar Ökten'in elini bıraktı.
SEVGİLİSİ İLE GÖRÜNTÜLENEN SEDA'NIN PANİK ANLARI
Seda Sayan nişanlısı Çağlar Ökten ile el ele yakalandı! Önceki gün akşam saatlerine doğru bir AVM'de görüntülenen ve el ele alışverişin keyfini çıkaran Seda Sayan (59) ve kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten, basın mensupları tarafından el ele yakalandı.
SEDA SAYAN'DAN CEVAP YOK
Bir anda karşısında gazetecileri gören Sayan, şaşkınlığını gizleyemezken, soruları cevapsız bırakmayı tercih etti. Daha sonra sevgilisi Çağlar Ökten'in elini bırakan Sayan, AVM kapısında kendilerini bekleyen özel aracına binerek, İstinyePark'tan ayrıldı.
'BACIM YENİ GELİN'
Çağlar Ökten ile evlilik hazırlığındaki Seda Sayan'a can dostu Safiye Soyman'dan düğün hediyesi bakın ne geldi.
"SEDA, ÇAĞLAR'A ÇOK AŞIK"
Son günlerdeki değişimiyle adından söz ettiren Safiye Soyman, konuk olduğu programda arkadaşının nikahı hakkında da konuştu.Yakın arkadaşı Seda Sayan'ın nikah masasına oturacağı Çağlar Ökten'i yere göğe sığdıramayan Soyman, Seda Sayan dopdulu bir insandır. Çok mutlu olsun. Damadı çok sevdim, çok efendi. Birbirlerine çok yakışıyorlar çok da aşıklar. Çağlar çok kültürlü bir çocuk. Seda Sayan, Çağlar'a çok aşık. Tabii bunun karşılığını aldığı için. Seda Sayan'ı her konuda uyardım ve haklı da çıktım. Kendisi çok akıllı bir insan ve düşünür, tartar. Çağlar'la ilgili araştırma yapmadım. Çünkü Enbe Orkestrası'nda solist gelen biri. Boş bir çocuk değil" dedi.
"SEDA SAYAN'IN NİKAHINA KATILMAYACAĞIM"
Programından dolayı çiftin yurt dışındaki nikahına katılmayacağını söyleyen sanatçı, sözlerine şöyle devam etti: "Ben nikahta olmayacağım. Çünkü benim o tarihte programım var. Ben gidersem öbür arkadaşlarına da yanlış olur. Seda Sayan, ekibi ve Çağlar'la gidecek nikaha. Benim program daha önceden belli olan bir şeydi. Geldikten sonra güzel bir yemek verecekler. Şık bir beyaz elbise giyer. Programım iptal olursa giderim."