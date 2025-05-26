Adem ve Aycan Arasındaki Gerilim Aşka mı Dönüştü? Survivor’da ’Kıskançlık Krizi’ İddiası!

Survivor 2025'te dengeler değişiyor! Aycan Yanaç ile Adem arasında yaşanan ani gerilim, yarışmanın gündemini bir anda altüst etti. Bir süredir aralarındaki yakınlıkla dikkat çeken ikilinin tartışması, sosyal medyada "kıskançlık krizi" yorumlarına neden oldu.

🌪 AŞK MI, STRATEJİ Mİ? İKİLİNİN YAKINLIĞI DİKKAT ÇEKİYORDU Daha önceki Survivor sezonlarında Aleyna ve Yunus Emre arasında yaşanan yakınlık nasıl gündem olduysa, bu yıl da Aycan ve Adem arasındaki samimiyet benzer bir şekilde konuşuluyordu.

🔥 KRİZ PATLADI: "İKİYÜZLÜSÜN" VE "ÇOCUKSUN" SÖZLERİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI Son bölümde yaşanan bir tartışma, ilişkilerinin seyrini bambaşka bir noktaya taşıdı. İddiaya göre Adem'in Ayşe hakkında negatif konuşup ardından oyun sırasında Ayşe'ye sarılması, Aycan'ı çileden çıkardı. Bu davranışı "iki yüzlülük" olarak nitelendiren Aycan, Adem'e sert çıktı.

Adem ise Aycan'ın tepkilerine karşılık olarak onu "çocuklukla" suçladı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve konunun ucu başka yarışmacılara kadar uzandı. Sema'nın adı da gündeme geldi. Adem, Sema'nın "her anlamda daha çok kredisi olduğunu" dile getirerek Aycan'a üstü kapalı bir mesaj verdi.