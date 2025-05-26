Nursel Köse’den sonra bir veda daha: Uzak Şehir’de flaş ayrılık

ŞAHİN VE NARE KAVUŞACAK MI? Bir diğer merak edilen konu ise Şahin ve Nare arasındaki ilişki. Sosyal medya kaynaklı spoilerlara göre bu sezon kavuşma olmayacak. Nare, Özkan'ın ölümüne kadar yanında kalacak.

YUNUS ESKİ DE DİZİYE VEDA EDİYOR Diziye kısa süre önce veda eden usta oyuncu Nursel Köse'nin ardından bu kez de genç kuşağın dikkat çeken ismi Yunus Eski, projeye veda ediyor. Dizinin sezon finali öncesi yaşanan bu ikinci ayrılık, izleyici tarafında hayal kırıklığına yol açtı.

YUNUS ESKİ'NİN AYRILIĞINA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ Dizinin sevilen yüzlerinden biri haline gelen Yunus Eski'nin ayrılığı da sessiz sedasız olmadı. Özellikle genç izleyici kitlesi arasında büyük bir hayran kitlesi oluşturan Eski'nin veda kararı sonrası sosyal medya adeta ayağa kalktı.