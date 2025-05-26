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Nursel Köse’den sonra bir veda daha: Uzak Şehir’de flaş ayrılık

Uzak Şehir setinde bir ayrılık daha yaşandı. Daha önce Nursel Köse'nin diziye erken veda ettiği ortaya çıkmıştı. Şimdi ise bir başka isim, Yunus Eski'nin ayrılığı gündemde. Sezon finaline sayılı günler kala yaşanan bu ayrılık, projeye dair soru işaretlerini artırdı.

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Giriş Tarihi :26 Mayıs 2025 , 18:49 Güncelleme Tarihi :26 Mayıs 2025 , 18:49
Nursel Köse’den sonra bir veda daha: Uzak Şehir’de flaş ayrılık

Son olarak dizinin önemli karakterlerinden biri olan Yunus Eski'nin ayrılacağı ortaya çıktı. Oyuncunun diziden ayrılma kararı sosyal medyada çeşitli tepkilere yol açtı.

Nursel Köse’den sonra bir veda daha: Uzak Şehir’de flaş ayrılık

Uzak Şehir, 2 Haziran Pazartesi günü sezon finaliyle ekranlara ara vermeye hazırlanıyor. Yapımın 28. bölümünde neler yaşanacağına dair sosyal medyada dolaşan iddialar, izleyici cephesinde büyük yankı uyandırdı.

Nursel Köse’den sonra bir veda daha: Uzak Şehir’de flaş ayrılık

AYRILIKLAR, İTİRAFLAR, ŞOK VEDALAR…

Dizinin bu akşam ekrana gelecek 27. bölümü, sezon finaline dair pek çok ipucunu içinde barındıracak. Ancak asıl sürprizlerin 28. bölümde ortaya çıkacağı konuşuluyor. Kulislere düşen iddialara göre sezon finali adeta bir duygu kasırgası olacak.

Nursel Köse’den sonra bir veda daha: Uzak Şehir’de flaş ayrılık

İPEK VE KAYA CEPHESİNDE BEKLENMEDİK GELİŞME!

İddialara göre 28. bölümde İpek ve Kaya evlilik kararı alıyor. Aynı mekanda karşı karşıya gelecek olan Zerrin ve Demir ise dizinin tansiyonunu iyice yükseltecek. Ecmel'in hapisten çıkışıyla dengelerin değişeceği, Özkan'ın ise yaşananlar sonrası hayatını kaybedeceği ileri sürülüyor.

Nursel Köse’den sonra bir veda daha: Uzak Şehir’de flaş ayrılık

AŞK, DRAM VE BİR BEBEK KAYBI…

Cihan ve Alya cephesinde ise sezon bitmeden aşk yaşanacağı öne sürülüyor. Ancak Alya, bebek varken Cihan'ı kabul etmeyecek. Minenin bebeğini kaybedeceği haberleri ise duygusal sahnelerin habercisi gibi.

Nursel Köse’den sonra bir veda daha: Uzak Şehir’de flaş ayrılık

ŞAHİN VE NARE KAVUŞACAK MI?

Bir diğer merak edilen konu ise Şahin ve Nare arasındaki ilişki. Sosyal medya kaynaklı spoilerlara göre bu sezon kavuşma olmayacak. Nare, Özkan'ın ölümüne kadar yanında kalacak.

Nursel Köse’den sonra bir veda daha: Uzak Şehir’de flaş ayrılık

YUNUS ESKİ DE DİZİYE VEDA EDİYOR

Diziye kısa süre önce veda eden usta oyuncu Nursel Köse'nin ardından bu kez de genç kuşağın dikkat çeken ismi Yunus Eski, projeye veda ediyor. Dizinin sezon finali öncesi yaşanan bu ikinci ayrılık, izleyici tarafında hayal kırıklığına yol açtı.

Nursel Köse’den sonra bir veda daha: Uzak Şehir’de flaş ayrılık

YUNUS ESKİ'NİN AYRILIĞINA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Dizinin sevilen yüzlerinden biri haline gelen Yunus Eski'nin ayrılığı da sessiz sedasız olmadı. Özellikle genç izleyici kitlesi arasında büyük bir hayran kitlesi oluşturan Eski'nin veda kararı sonrası sosyal medya adeta ayağa kalktı.

Nursel Köse’den sonra bir veda daha: Uzak Şehir’de flaş ayrılık

"Keşke Mine gitseydi", "Bu adam çok başarılıydı", "Dizideki açık ara en jön olacak yakışıklı ismiydi" gibi yorumlarla izleyici tepkisini dile getirdi.

Fotoğraflar: X, Instagram