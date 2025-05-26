Nursel Köse’den sonra bir veda daha: Uzak Şehir’de flaş ayrılık

Son olarak dizinin önemli karakterlerinden biri olan Yunus Eski'nin ayrılacağı ortaya çıktı. Oyuncunun diziden ayrılma kararı sosyal medyada çeşitli tepkilere yol açtı.
Uzak Şehir, 2 Haziran Pazartesi günü sezon finaliyle ekranlara ara vermeye hazırlanıyor. Yapımın 28. bölümünde neler yaşanacağına dair sosyal medyada dolaşan iddialar, izleyici cephesinde büyük yankı uyandırdı.
AYRILIKLAR, İTİRAFLAR, ŞOK VEDALAR…
Dizinin bu akşam ekrana gelecek 27. bölümü, sezon finaline dair pek çok ipucunu içinde barındıracak. Ancak asıl sürprizlerin 28. bölümde ortaya çıkacağı konuşuluyor. Kulislere düşen iddialara göre sezon finali adeta bir duygu kasırgası olacak.
İPEK VE KAYA CEPHESİNDE BEKLENMEDİK GELİŞME!
İddialara göre 28. bölümde İpek ve Kaya evlilik kararı alıyor. Aynı mekanda karşı karşıya gelecek olan Zerrin ve Demir ise dizinin tansiyonunu iyice yükseltecek. Ecmel'in hapisten çıkışıyla dengelerin değişeceği, Özkan'ın ise yaşananlar sonrası hayatını kaybedeceği ileri sürülüyor.
ŞAHİN VE NARE KAVUŞACAK MI?
Bir diğer merak edilen konu ise Şahin ve Nare arasındaki ilişki. Sosyal medya kaynaklı spoilerlara göre bu sezon kavuşma olmayacak. Nare, Özkan'ın ölümüne kadar yanında kalacak.
YUNUS ESKİ DE DİZİYE VEDA EDİYOR
Diziye kısa süre önce veda eden usta oyuncu Nursel Köse'nin ardından bu kez de genç kuşağın dikkat çeken ismi Yunus Eski, projeye veda ediyor. Dizinin sezon finali öncesi yaşanan bu ikinci ayrılık, izleyici tarafında hayal kırıklığına yol açtı.
YUNUS ESKİ'NİN AYRILIĞINA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
Dizinin sevilen yüzlerinden biri haline gelen Yunus Eski'nin ayrılığı da sessiz sedasız olmadı. Özellikle genç izleyici kitlesi arasında büyük bir hayran kitlesi oluşturan Eski'nin veda kararı sonrası sosyal medya adeta ayağa kalktı.