Aşkını Böyle Duyurdu! Eşref Rüya’nın Çiğdem’i Büşra Develi’nin Sevgilisi Bakın Kim Çıktı

Ekranların sevilen yüzü Büşra Develi, Eşref Rüya dizisindeki sert mizacının aksine, sosyal medyada oldukça romantik bir paylaşımla gündeme geldi.
💬 KALP EMOJİSİYLE İTİRAF GELDİ
Instagram hesabında oldukça aktif olan güzel oyuncu, bu kez gizemli bir fotoğraf paylaştı.
Ancak bu paylaşım, önceki gizemli karelerden farklıydı. Büşra Develi, kareye bir kalp emojisi ekleyerek, yanında bulunan kişinin artık "özel biri" olduğunu hayranlarına duyurmuş oldu.
🧑🦱 RALPH SASON İDDİASI
Paylaşımdaki kişi hakkında meraklı yorumlar yağarken, kısa sürede kimliği de ortaya çıktı. Büşra Develi'nin kalp emojili paylaşımda yer verdiği kişinin Ralph Sason olduğu öğrenildi. Üstelik Develi, yalnızca bir kalple yetinmeyip Sason'u da etiketleyerek ilişkilerini alenen duyurmuş oldu.
2023 yazında Yunan adalarında çalıştığı dönemde uluslararası çevrelerin de dikkatini çektiği belirtilen Sason, son olarak İstanbul'daki vir mekanda yönetici şef olarak görev yapıyor.
Adı, oyuncu Büşra Develi ile yaşadığı ilişki nedeniyle son günlerde magazin gündeminde sıkça anılıyor.
🎬 DİZİDEKİ SOĞUKKANLI KOMİSER, GERÇEKTE AŞKA KAPILDI
Eşref Rüya dizisinde disiplinli, sert mizaçlı ve görevine bağlı bir karakter olan Çiğdem Komiser'i canlandıran Develi, ekrandaki rolünün aksine sosyal medyada içten bir tavır sergiledi. Dizi tutkunları, oyuncunun bu paylaşımıyla "Çiğdem komiser bile aşık olmuş" şeklinde yorumlarda bulundu.
Takipçileri tarafından binlerce beğeni alan fotoğraf, kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi. Develi'nin paylaşımına gelen yorumlar arasında "aşk çok yakışmış", "dizi kadar gerçek hayatın da senaristi başarılı" ve "Çiğdem değil, Büşra gönlünü kaptırmış" gibi esprili ifadeler dikkat çekti.