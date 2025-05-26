Aşkını Böyle Duyurdu! Eşref Rüya’nın Çiğdem’i Büşra Develi’nin Sevgilisi Bakın Kim Çıktı

Ekranların sevilen yüzü Büşra Develi, Eşref Rüya dizisindeki sert mizacının aksine, sosyal medyada oldukça romantik bir paylaşımla gündeme geldi.

💬 KALP EMOJİSİYLE İTİRAF GELDİ Instagram hesabında oldukça aktif olan güzel oyuncu, bu kez gizemli bir fotoğraf paylaştı.

Ancak bu paylaşım, önceki gizemli karelerden farklıydı. Büşra Develi, kareye bir kalp emojisi ekleyerek, yanında bulunan kişinin artık "özel biri" olduğunu hayranlarına duyurmuş oldu.

🧑‍🦱 RALPH SASON İDDİASI Paylaşımdaki kişi hakkında meraklı yorumlar yağarken, kısa sürede kimliği de ortaya çıktı. Büşra Develi'nin kalp emojili paylaşımda yer verdiği kişinin Ralph Sason olduğu öğrenildi. Üstelik Develi, yalnızca bir kalple yetinmeyip Sason'u da etiketleyerek ilişkilerini alenen duyurmuş oldu.