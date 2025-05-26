SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Aşkını Böyle Duyurdu! Eşref Rüya’nın Çiğdem’i Büşra Develi’nin Sevgilisi Bakın Kim Çıktı

Eşref Rüya'da Çiğdem Komiser karakterine hayat veren oyuncu Büşra Develi, özel hayatıyla bir kez daha gündemde. Son dönemde başarılı performansı kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Develi, bu kez aşkını resmen ilan etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Mayıs 2025 , 21:28 Güncelleme Tarihi :26 Mayıs 2025 , 21:28
Aşkını Böyle Duyurdu! Eşref Rüya’nın Çiğdem’i Büşra Develi’nin Sevgilisi Bakın Kim Çıktı

Ekranların sevilen yüzü Büşra Develi, Eşref Rüya dizisindeki sert mizacının aksine, sosyal medyada oldukça romantik bir paylaşımla gündeme geldi.

Aşkını Böyle Duyurdu! Eşref Rüya’nın Çiğdem’i Büşra Develi’nin Sevgilisi Bakın Kim Çıktı

💬 KALP EMOJİSİYLE İTİRAF GELDİ

Instagram hesabında oldukça aktif olan güzel oyuncu, bu kez gizemli bir fotoğraf paylaştı.

Aşkını Böyle Duyurdu! Eşref Rüya’nın Çiğdem’i Büşra Develi’nin Sevgilisi Bakın Kim Çıktı

Ancak bu paylaşım, önceki gizemli karelerden farklıydı. Büşra Develi, kareye bir kalp emojisi ekleyerek, yanında bulunan kişinin artık "özel biri" olduğunu hayranlarına duyurmuş oldu.

Aşkını Böyle Duyurdu! Eşref Rüya’nın Çiğdem’i Büşra Develi’nin Sevgilisi Bakın Kim Çıktı

🧑‍🦱 RALPH SASON İDDİASI

Paylaşımdaki kişi hakkında meraklı yorumlar yağarken, kısa sürede kimliği de ortaya çıktı. Büşra Develi'nin kalp emojili paylaşımda yer verdiği kişinin Ralph Sason olduğu öğrenildi. Üstelik Develi, yalnızca bir kalple yetinmeyip Sason'u da etiketleyerek ilişkilerini alenen duyurmuş oldu.

Aşkını Böyle Duyurdu! Eşref Rüya’nın Çiğdem’i Büşra Develi’nin Sevgilisi Bakın Kim Çıktı

RALPH SASON KİMDİR?

Ralph Sason, gastronomi alanında eğitim aldıktan sonra İstanbul'daki Mutfak Sanatları Akademisi'nde (MSA) öğrenimini tamamlamış bir şef olarak biliniyor. Kariyerine bir İtalyan restoranında başlayan Sason, daha sonra birçok farklı mutfak markalarının kuruluşunda yer aldı.

Aşkını Böyle Duyurdu! Eşref Rüya’nın Çiğdem’i Büşra Develi’nin Sevgilisi Bakın Kim Çıktı

2023 yazında Yunan adalarında çalıştığı dönemde uluslararası çevrelerin de dikkatini çektiği belirtilen Sason, son olarak İstanbul'daki vir mekanda yönetici şef olarak görev yapıyor.

Aşkını Böyle Duyurdu! Eşref Rüya’nın Çiğdem’i Büşra Develi’nin Sevgilisi Bakın Kim Çıktı

Adı, oyuncu Büşra Develi ile yaşadığı ilişki nedeniyle son günlerde magazin gündeminde sıkça anılıyor.

Aşkını Böyle Duyurdu! Eşref Rüya’nın Çiğdem’i Büşra Develi’nin Sevgilisi Bakın Kim Çıktı

🎬 DİZİDEKİ SOĞUKKANLI KOMİSER, GERÇEKTE AŞKA KAPILDI

Eşref Rüya dizisinde disiplinli, sert mizaçlı ve görevine bağlı bir karakter olan Çiğdem Komiser'i canlandıran Develi, ekrandaki rolünün aksine sosyal medyada içten bir tavır sergiledi. Dizi tutkunları, oyuncunun bu paylaşımıyla "Çiğdem komiser bile aşık olmuş" şeklinde yorumlarda bulundu.

Aşkını Böyle Duyurdu! Eşref Rüya’nın Çiğdem’i Büşra Develi’nin Sevgilisi Bakın Kim Çıktı

Takipçileri tarafından binlerce beğeni alan fotoğraf, kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi. Develi'nin paylaşımına gelen yorumlar arasında "aşk çok yakışmış", "dizi kadar gerçek hayatın da senaristi başarılı" ve "Çiğdem değil, Büşra gönlünü kaptırmış" gibi esprili ifadeler dikkat çekti.

Aşkını Böyle Duyurdu! Eşref Rüya’nın Çiğdem’i Büşra Develi’nin Sevgilisi Bakın Kim Çıktı

Fotoğraflar: Instagram, X