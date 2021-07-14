Ada Masalı'nın Poyraz'ı Alp Navruz bakın aslen nereli çıktı! Duyanlar inanamadı işte Alp Navruz’un memleketi…
Ada Masalı'nın Poyraz'ı Alp Navruz bakın aslen nereli çıktı! Başrolünü Ayça Ayşin Turan ile paylaştığı Ada Masalı dizisiyle izleyici karşısına çıkan Alp Navruz'un özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden olan ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. Oyuncunun hayranları, "Alp Navruz aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İstanbul doğumlu olan ünlü oyuncunun memleketini duyanlar ise şaştı kaldı. İşte Alp Navruz'un memleketi…
14.07.2021 00:12
- Son Güncelleme: 14.07.2021 00:12
Son dönemlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Alp Navruz, Ada Masalı'nda can verdiği Poyraz karakteri ile adından söz ettirmeye devam ediyor.
Navruz'un oyunculuğunun yanı sıra özel hayatı da dikkat çekiyor. Ünlü ismin hayranları özellikle oyuncunun memleketini merak ediyor.
İnternet kullanıcıları, özellikle "Alp Navruz aslen nereli?" sorusunun yanıtını aratıyor. İşte Alp Navruz başta olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...
SEDA SAYAN
1962'de Eyüp, İstanbul'da doğdu.
MEHMET ALİ ERBİL
1957 yılında İstanbul'da doğdu. Dedesi Erbilli Şeyh Esad 1835 yılında Erbil'de doğmuş ve sonradan İstanbul'a göç etmiştir ve Menemen olaylarına karıştığı için idam edilmiştir.