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Ada Masalı'nın Poyraz'ı Alp Navruz bakın aslen nereli çıktı! Duyanlar inanamadı işte Alp Navruz’un memleketi…

Ada Masalı'nın Poyraz'ı Alp Navruz bakın aslen nereli çıktı! Başrolünü Ayça Ayşin Turan ile paylaştığı Ada Masalı dizisiyle izleyici karşısına çıkan Alp Navruz'un özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden olan ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. Oyuncunun hayranları, "Alp Navruz aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İstanbul doğumlu olan ünlü oyuncunun memleketini duyanlar ise şaştı kaldı. İşte Alp Navruz'un memleketi…

14.07.2021 00:12 - Son Güncelleme: 14.07.2021 00:12
Ada Masalı'nın Poyraz'ı Alp Navruz bakın aslen nereli çıktı! Duyanlar inanamadı işte Alp Navruz’un memleketi…

Son dönemlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Alp Navruz, Ada Masalı'nda can verdiği Poyraz karakteri ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ada Masalı'nın Poyraz'ı Alp Navruz bakın aslen nereli çıktı! Duyanlar inanamadı işte Alp Navruz’un memleketi…

Navruz'un oyunculuğunun yanı sıra özel hayatı da dikkat çekiyor. Ünlü ismin hayranları özellikle oyuncunun memleketini merak ediyor.

Ada Masalı'nın Poyraz'ı Alp Navruz bakın aslen nereli çıktı! Duyanlar inanamadı işte Alp Navruz’un memleketi…

İnternet kullanıcıları, özellikle "Alp Navruz aslen nereli?" sorusunun yanıtını aratıyor. İşte Alp Navruz başta olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...

Ada Masalı'nın Poyraz'ı Alp Navruz bakın aslen nereli çıktı! Duyanlar inanamadı işte Alp Navruz’un memleketi…

SEDA SAYAN

1962'de Eyüp, İstanbul'da doğdu.

Ada Masalı'nın Poyraz'ı Alp Navruz bakın aslen nereli çıktı! Duyanlar inanamadı işte Alp Navruz’un memleketi…

MEHMET ALİ ERBİL

1957 yılında İstanbul'da doğdu. Dedesi Erbilli Şeyh Esad 1835 yılında Erbil'de doğmuş ve sonradan İstanbul'a göç etmiştir ve Menemen olaylarına karıştığı için idam edilmiştir.