Ada Masalı'nın Poyraz'ı Alp Navruz bakın aslen nereli çıktı! Duyanlar inanamadı işte Alp Navruz’un memleketi…

Ada Masalı'nın Poyraz'ı Alp Navruz bakın aslen nereli çıktı! Başrolünü Ayça Ayşin Turan ile paylaştığı Ada Masalı dizisiyle izleyici karşısına çıkan Alp Navruz'un özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden olan ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. Oyuncunun hayranları, "Alp Navruz aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İstanbul doğumlu olan ünlü oyuncunun memleketini duyanlar ise şaştı kaldı. İşte Alp Navruz'un memleketi…

14.07.2021 00:12 - Son Güncelleme: 14.07.2021 00:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





