EDHO'nun Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu kumsal pozlarıyla yaktı kavurdu! Beyaz minisi ile nefes kesti güzelliği göz kamaştırdı

EDHO'nun Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu kumsal pozlarıyla yaktı kavurdu! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ömür Façalı karakterini canlandıran Ceren Benderlioğlu, yoğun geçen sezonun ardından ailesi ile birlikte tatile çıktı. Meslektaşı Emir Benderlioğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu, tatilde verdiği pozları Instagram sayfasında yayınlamayı da ihmal etmedi. Beyaz mini elbisesi ile kumsalda çektirdiği kareleri takipçilerinin beğenisine sunan Benderlioğlu, güzelliği ile kendine hayran bıraktı. İşte Ceren Benderlioğlu'nun tatil pozları…

13.07.2021 23:49 - Son Güncelleme: 14.07.2021 00:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





