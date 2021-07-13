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EDHO'nun Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu kumsal pozlarıyla yaktı kavurdu! Beyaz minisi ile nefes kesti güzelliği göz kamaştırdı

EDHO'nun Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu kumsal pozlarıyla yaktı kavurdu! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ömür Façalı karakterini canlandıran Ceren Benderlioğlu, yoğun geçen sezonun ardından ailesi ile birlikte tatile çıktı. Meslektaşı Emir Benderlioğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu, tatilde verdiği pozları Instagram sayfasında yayınlamayı da ihmal etmedi. Beyaz mini elbisesi ile kumsalda çektirdiği kareleri takipçilerinin beğenisine sunan Benderlioğlu, güzelliği ile kendine hayran bıraktı. İşte Ceren Benderlioğlu'nun tatil pozları…

13.07.2021 23:49 - Son Güncelleme: 14.07.2021 00:25
EDHO'nun Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu kumsal pozlarıyla yaktı kavurdu! Beyaz minisi ile nefes kesti güzelliği göz kamaştırdı

Ceren Benderlioğlu, atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Ömür Façalı karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

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EDHO'nun Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu kumsal pozlarıyla yaktı kavurdu! Beyaz minisi ile nefes kesti güzelliği göz kamaştırdı

Başarılı oyunculuk performansıyla beğeni toplayan ünlü Benderlioğlu, dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte soluğu tatilde aldı.

EDHO'nun Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu kumsal pozlarıyla yaktı kavurdu! Beyaz minisi ile nefes kesti güzelliği göz kamaştırdı

Güzel oyuncu, kumsalda beyaz elbisesi ile verdiği pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sunmayı da ihmal etmedi.

EDHO'nun Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu kumsal pozlarıyla yaktı kavurdu! Beyaz minisi ile nefes kesti güzelliği göz kamaştırdı

Güzelliği ile bir kez daha kendine hayran bırakan Benderlioğlu'nun paylaşımı, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

EDHO'nun Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu kumsal pozlarıyla yaktı kavurdu! Beyaz minisi ile nefes kesti güzelliği göz kamaştırdı

Takipçileri ünlü oyuncuya "Nazar değecek diye çok korkuyorum, maşallah sana", "Dünyanın en güzel kadını", "Yine gözümüzü gönlümüzü açtın", "Hayran kalmamak elde değil" yorumlarını yaptı.