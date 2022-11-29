Acun'la ünlenmişti! Yetimhanede büyüyen Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin hayatını gözyaşları içinde anlattı: "Annemi tanımadım babam alkolikti"

AFYONKARAHİSAR'DA ANNESİ İLE KARŞILAŞMASI

-Ben gittim annem Afyon'da yaşıyor. Evlenmiş bir sürü çocuğu olmuş, bizi unutmuş. Ya da unutmamış sonuç olarak biz onsuz büyümüşüz. Annemle ilk karşılaştığımız an. Beni kim doğurmuş çok merak ettim. O da izliyorsa onu üzmek için söylemiyorum bunları... O da öyle biriymiş dedim.

-Biz Afyon'a indik abimle. Kalbim patlayacak gibiydi. Aynı şehirde aynı havayı soluyoruz. 27 yaşlarındayım filan. Anneme gittim ölüyorum, o düştü bayıldı. Bayılınca çok kızdım çünkü onun çok daha güçlü olmasını istiyordum. Merdiven silseydin ama bizi bırakmasaydın. Niye bayılıyor oldum. Kalktı, hiç gerçek anlamda elektrik olmadı. Bana krep yaptı bende kaldı ben onda kaldım torunuyla tanıştı sanki bir şey olmamış gibi...