Müge Anlı'ya sürpriz hediye! 5 ay önce Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenmişti yeni geline canlı yayında bakın ne geldi: "Başka bir şey istesem..."
Müge Anlı'ya sürpriz hediye! 5 ay önce Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenmişti yeni geline canlı yayında gönderilen hediye gündeme bomba gibi düştü. Hafta içi her gün saat 10:00'da ATV canlı yayınında izleyicisi ile buluşan Müge Anlı geçtiğimiz günlerde küçük bir kaza geçirdiğini ifade etmiş ve "Çocuğumun suçu yok, benim hatam. Görüntümden dolayı herkesten özür dilerim" demişti. Programda ele alınan konunun ardından Müge Anlı'ya bir seyircisinden burma bilezik geldi.
29.11.2022 15:25 - Son Güncelleme: 29.11.2022 15:29
"BAŞKA BİR ŞEY İSTESEM..."
Müge Anlı'ya sürpriz hediye! 5 ay önce Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenmişti yeni geline canlı yayında bakın ne geldi.