Vav TV İzle
Haberler Magazin Müge Anlı'ya sürpriz hediye! 5 ay önce Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenmişti yeni geline canlı yayında bakın ne geldi: "Başka bir şey istesem..."

Müge Anlı'ya sürpriz hediye! 5 ay önce Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenmişti yeni geline canlı yayında bakın ne geldi: "Başka bir şey istesem..."

Müge Anlı'ya sürpriz hediye! 5 ay önce Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenmişti yeni geline canlı yayında gönderilen hediye gündeme bomba gibi düştü. Hafta içi her gün saat 10:00'da ATV canlı yayınında izleyicisi ile buluşan Müge Anlı geçtiğimiz günlerde küçük bir kaza geçirdiğini ifade etmiş ve "Çocuğumun suçu yok, benim hatam. Görüntümden dolayı herkesten özür dilerim" demişti. Programda ele alınan konunun ardından Müge Anlı'ya bir seyircisinden burma bilezik geldi.

29.11.2022 15:25 - Son Güncelleme: 29.11.2022 15:29
Müge Anlı’ya sürpriz hediye! 5 ay önce Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenmişti yeni geline canlı yayında bakın ne geldi: Başka bir şey istesem...

"BAŞKA BİR ŞEY İSTESEM..."

Müge Anlı'ya sürpriz hediye! 5 ay önce Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenmişti yeni geline canlı yayında bakın ne geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Müge Anlı’ya sürpriz hediye! 5 ay önce Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenmişti yeni geline canlı yayında bakın ne geldi: Başka bir şey istesem...

Uzun yıllardır ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında güldüren anlar yaşandı. Anlı'nın bir konuğunda burma bilezik beğendiğini gören kadın hayranı hediye gönderdi.

Müge Anlı’ya sürpriz hediye! 5 ay önce Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenmişti yeni geline canlı yayında bakın ne geldi: Başka bir şey istesem...

"BURMA BİLEZİK BEĞENDİM, ANINDA GELDİ"

Canlı yayına elindeki kutuyla çıkan Anlı, kendisine gönderilen hediye bileziği takarak "Bak başka bir şey istesem olacakmış, beğendim ya burma bileziği, bak anında geldi" dedi.

Müge Anlı’ya sürpriz hediye! 5 ay önce Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenmişti yeni geline canlı yayında bakın ne geldi: Başka bir şey istesem...

Anlı, hediyeyi İstanbul'dan Esra isminde bir kişinin gönderdiğini söyleyerek teşekkür etti.

Müge Anlı’ya sürpriz hediye! 5 ay önce Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenmişti yeni geline canlı yayında bakın ne geldi: Başka bir şey istesem...

Kadın izleyicilere seslenen Müge Anlı, "Ya bak ne güzel bunların imitasyonları var, hem 'aldın almadın' olmaz. Kim çaldı, kim almadı falan… Çok da güzel" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA