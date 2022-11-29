Sibel Gökçe'den korkunç itiraf! 8 yaşındayken babasının arkadaşı tarafından cinsel istismara uğramış: "Hem köpeğim hem de kendi..."
Sibel Gökçe'den korkunç itiraf! 8 yaşındayken babasının arkadaşı tarafından cinsel istismara uğramış... Maksim Gazinosu'nda oryantal dans yaparken tanındı Sibel Gökçe... Ardından oyunculuk ve yazarlık yaptı. Led Zeppelin'in şarkılarıyla oryantal dans yaptığını, rock'n roll bir hayat yaşadığını söyleyen Gökçe, artık bir tasarım dükkanını işletiyor. Katıldığı bir YouTube programında 8 yaşında babasının en yakın arkadaşı tarafından cinsel istismara uğradığını itiraf eden Sibel Gökçe, çocukken yaşadıklarından dolayı cinsellikte sorunlar yaşadığını belirtti. İşte korkunç itirafın detayları...
"BABAM ÖLDÜKTEN SONRA KENDİMİ SOKAKLARA ATTIM"
Babasının, annesini ve onun yasak aşk yaşadığı adamı öldürdüğünü anlatan Sibel Gökçe, yaşadığı zor günlerden ve uğradığı cinsel istismardan bahsetti. Babasını vefatından sonra zor günler geçirdiğinden bahseden Gökçe, "Babamdan sonra aile içinde şiddet olayları yaşandı. O zaman Allah benim hayatımdan bunları aldıysa benim burada yaşayacak bir hayatım yok, benim başka bir hayatım olmalı demiştim. Sonra da kendimi sokaklara attım. 15 yaşından 18 yaşına kadar firariydim. 8 kere falan evden kaçıp geri döndürüldüm. 18 yaşından sonra kardeşlerimi de yanıma aldım. Kendimi sokağa atmam salaklık, ergenlik travması diyelim. Yaptıklarımı tasvip etmiyorum. Keşke konforlu bir aile hayatım olsaydı. Babam öldükten sonra benim için hiçbir şey kalmadı. Sadece canım ne istiyorsa onu yaşadım. Dansöz olmak istemiyordum ama mecburiyetten oldum" dedi.
"HEM KÖPEĞİMİN HEM DE KENDİ CANIMA KIYMAK İSTEDİM"
Kalaycıoğlu'nun "Hiç intihar etmeyi düşündün mü? sorusuna cevap veren Sibel Gökçe, sözlerine şöyle devam etti: "İntihar etmeyi düşündüm. Engelli bir köpeğim vardı. İntihar etmek ve gitmek istedim. Köpeğim ortada kalmasın diye ikimizin hayatını sonlandırmayı düşündüm. Sonra arkadaşımı kaybettim. Köpeğimi kaybetmek çok ağır geldi. Anne ve babamı sevemedim ama köpeğimi çok sevdim, onu unutamıyorum. Köpeğimin ölümü bana çok ağır geldi."