Sibel Gökçe'den korkunç itiraf! 8 yaşındayken babasının arkadaşı tarafından cinsel istismara uğramış: "Hem köpeğim hem de kendi..."

"BABAM ÖLDÜKTEN SONRA KENDİMİ SOKAKLARA ATTIM"

Babasının, annesini ve onun yasak aşk yaşadığı adamı öldürdüğünü anlatan Sibel Gökçe, yaşadığı zor günlerden ve uğradığı cinsel istismardan bahsetti. Babasını vefatından sonra zor günler geçirdiğinden bahseden Gökçe, "Babamdan sonra aile içinde şiddet olayları yaşandı. O zaman Allah benim hayatımdan bunları aldıysa benim burada yaşayacak bir hayatım yok, benim başka bir hayatım olmalı demiştim. Sonra da kendimi sokaklara attım. 15 yaşından 18 yaşına kadar firariydim. 8 kere falan evden kaçıp geri döndürüldüm. 18 yaşından sonra kardeşlerimi de yanıma aldım. Kendimi sokağa atmam salaklık, ergenlik travması diyelim. Yaptıklarımı tasvip etmiyorum. Keşke konforlu bir aile hayatım olsaydı. Babam öldükten sonra benim için hiçbir şey kalmadı. Sadece canım ne istiyorsa onu yaşadım. Dansöz olmak istemiyordum ama mecburiyetten oldum" dedi.