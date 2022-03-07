Birce Akalay gönlünü Hülya Avşar'ın eski aşkı Sadettin Saran'a mı kaptırdı? Açıklama geldi Birce bakın neler söyledi...

"Arkadaşlar yapmayın lütfen, siz doğrusunun ne olduğunu biliyorsunuz. Bu masa başında kötü niyetli arkadaşlarınızın yaptığı bir şey, çok üzücü. İnsanın siniri bozuluyor tabii. Küçük hesaplar peşinde koşuyor bu insanlar. Şu an hayatımda kimse yok."