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Haberler Magazin Birce Akalay gönlünü Hülya Avşar'ın eski aşkı Sadettin Saran'a mı kaptırdı? Açıklama geldi Birce bakın neler söyledi

Birce Akalay gönlünü Hülya Avşar'ın eski aşkı Sadettin Saran'a mı kaptırdı? Açıklama geldi Birce bakın neler söyledi

Birce Akalay'ın gönlünü Hülya Avşar'ın eski aşkı Sadettin Saran'a kaptırdığı iddia edildi. Bir süre önce Sadettin Saran ile görüntülendiği ve ikilinin aşk yaşadığı iddiası gündeme gelmişti. Başarılı oyuncu Birce, bu konu üzerine gelen sorulara yanıt verdi. Yaşananların ardından Birce Akalay'ın eski aşkları merak konusu oldu.

07.03.2022 09:57 - Son Güncelleme: 07.03.2022 10:18
Birce Akalay gönlünü Hülya Avşar’ın eski aşkı Sadettin Saran’a mı kaptırdı? Açıklama geldi Birce bakın neler söyledi

Birce Akalay gönlünü Hülya Avşar'ın eski aşkı Sadettin Saran'a mı kaptırdı? Açıklama geldi Birce bakın neler söyledi...

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Birce Akalay gönlünü Hülya Avşar’ın eski aşkı Sadettin Saran’a mı kaptırdı? Açıklama geldi Birce bakın neler söyledi

'Dalgakıran' adlı oyunun prömiyerine katılan Birce Akalay, Sadettin Saran ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu.

Birce Akalay gönlünü Hülya Avşar’ın eski aşkı Sadettin Saran’a mı kaptırdı? Açıklama geldi Birce bakın neler söyledi

Ulus'ta görüntülendiği ve yeni bir aşka yelken açtığı konuşulan Akalay iddialara şu yanıt verdi:

Birce Akalay gönlünü Hülya Avşar’ın eski aşkı Sadettin Saran’a mı kaptırdı? Açıklama geldi Birce bakın neler söyledi

"Arkadaşlar yapmayın lütfen, siz doğrusunun ne olduğunu biliyorsunuz. Bu masa başında kötü niyetli arkadaşlarınızın yaptığı bir şey, çok üzücü. İnsanın siniri bozuluyor tabii. Küçük hesaplar peşinde koşuyor bu insanlar. Şu an hayatımda kimse yok."

Birce Akalay gönlünü Hülya Avşar’ın eski aşkı Sadettin Saran’a mı kaptırdı? Açıklama geldi Birce bakın neler söyledi

Açıklamanın ardından Birce Akalay'ın eski aşkları merak konusu oldu.

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