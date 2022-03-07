Birce Akalay gönlünü Hülya Avşar'ın eski aşkı Sadettin Saran'a mı kaptırdı? Açıklama geldi Birce bakın neler söyledi
Birce Akalay'ın gönlünü Hülya Avşar'ın eski aşkı Sadettin Saran'a kaptırdığı iddia edildi. Bir süre önce Sadettin Saran ile görüntülendiği ve ikilinin aşk yaşadığı iddiası gündeme gelmişti. Başarılı oyuncu Birce, bu konu üzerine gelen sorulara yanıt verdi. Yaşananların ardından Birce Akalay'ın eski aşkları merak konusu oldu.
07.03.2022 09:57 - Son Güncelleme: 07.03.2022 10:18
Birce Akalay gönlünü Hülya Avşar'ın eski aşkı Sadettin Saran'a mı kaptırdı? Açıklama geldi Birce bakın neler söyledi...
'Dalgakıran' adlı oyunun prömiyerine katılan Birce Akalay, Sadettin Saran ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu.