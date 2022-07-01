Acun Ilıcalı'yı çıkar çıkmaz tek kalemde sildi! Survivor finali sonrası olaylar olaylar! Şampiyonluğu Nisa'ya kaptıran Adem Kılıççı...
Survivor 2022 All-Star'ın finali sonrasında sular bir türlü durulmuyor... Adem Kılıççı ve Nisa Bölükbaşı'nın oturduğu final koltuğundan zaferle ayrılan taraf Nisa Bölükbaşı olmuştu. Büyük bir hayran kitlesinde sahip olan Nisa Bölükbaşı'nın şampiyonluğu ise önce Batuhan Karacakaya'nın şimdi de Adem Kılıççı'nın yaptığı iddia edilen hamleyle gölgelendi. İşte detaylar...
01.07.2022 17:12 - Son Güncelleme: 01.07.2022 17:12
Survivor 2022 All-Star'ın finalinin ardından bir türlü sular durulmuyor. Önce Batuhan Karacakaya ve ailesi şimdi de Adem Kılıççı derken ortalık epey karıştı. İşte detaylar...
Büyük bir takipçi kitlesi olduğu bilenen ve Acun Ilıcalı'nın 'her zaman herkesten daha fazla oy aldı' dediği Nisa Bölükbaşı Survivor 2022 All-Star'ın şampiyonu olarak, Survivor tarihinin ikinci kadın şampiyonu oldu.
İlk olarak Nisa Bölükbaşı'nın yarı finalde elediği Batuhan Karacakaya cephesinden tepki gelmişti. Batuhan Karacakaya ve ailesi, Karacakaya'nın hakkının yendiğini savunmuştu.