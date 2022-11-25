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Haberler Magazin Acun Ilıcalı'ya bile sallamışlar 'kalıbına tüküreyim' Yasak aşkın kahramanları Hadise ile Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab...

Acun Ilıcalı'ya bile sallamışlar 'kalıbına tüküreyim' Yasak aşkın kahramanları Hadise ile Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab...

Ünlü şarkıcı Hadise'nin adı Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la aşk dedikodularına karışmıştı. Ebru Gündeş ile evli olduğu dönem Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddia edilen Hadise, haberleri yalanlamış ve ünlü şarkıcının Mehmet Dinçerler'le evlenmesi üzerine konu kapanmıştı. Ancak 30 Eylül'de Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliklerini sonlandıran Hadise, Reza Zarrab ile tekrar gündeme geldi. Daha önce Hadise ile Reza Zarrab'ın yazışmalarını okuduğunu ve ikilinin kayalıklarda el ele fotoğrafı olduğunu söyleyen ve şu sıralar Hadise'ye felan halde kafayı takmış olan Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz programında Zarrab ile Hadise'nin mesajlarını ifşalayacağını duyurmuştu. Önceki gün mesajları ifşalamaya başlayan Söylemezsem Olmaz ekibi bu kez Acun Ilıcalı detayını ortaya çıkardı.

25.11.2022 09:27 - Son Güncelleme: 25.11.2022 09:29
Acun Ilıcalı’ya bile sallamışlar ’kalıbına tüküreyim’ Yasak aşkın kahramanları Hadise ile Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab...

Ebru Gündeş'in Reza Zarrab'la 11 yıllık evliliği "O Ses Türkiye"de birlikte jüri üyeliği yaptığı Hadise yüzünden bittiği iddia edilmişti.

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Acun Ilıcalı’ya bile sallamışlar ’kalıbına tüküreyim’ Yasak aşkın kahramanları Hadise ile Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab...

Haberde, Reza Zarrab'ın Gündeş'le evliyken Hadise'yle birlikte olduğu, ikilinin Amerika'da tatil yaptıkları öne sürülmüştü.

Acun Ilıcalı’ya bile sallamışlar ’kalıbına tüküreyim’ Yasak aşkın kahramanları Hadise ile Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab...

"YAZIŞMALARI OKUDUM"
Serengil, sonrasında ise Hadise'nin Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la ilişki yaşadığını ve aralarındaki mesajlaşmaları gördüğünü iddia etmişti. Bu iddialarıyla çok konuşulan ve daha önceki açıklamalarında yazışmaları yayınlamayacağını söyleyen Seren Serengil, önceki gün programda ikilinin mesajlarını yayınlayacağını duyurmuştu.

HADİSE REZA ZARRAB AŞKINA DAİR WHATSAPP MESAJLARI İFŞA OLDU

Acun Ilıcalı’ya bile sallamışlar ’kalıbına tüküreyim’ Yasak aşkın kahramanları Hadise ile Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab...

Seren Serengil, şöyle konuşmuştu: "Ebru Gündeş, hiç merak etme. Senin intikamını 24 saat sonra alacağım. "İftira atıldı bana, iftira atıldı bana" diyen kişilerin, avukatlarının ve kendilerinin yarın maskelerini düşüreceğiz. Biz hiç kimseye itiraf atmayız. Yarın dananın kuyruğu kopuyor"

Acun Ilıcalı’ya bile sallamışlar ’kalıbına tüküreyim’ Yasak aşkın kahramanları Hadise ile Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab...

Bircan Bali "Hadise ile alakalı ortaya atılan bu iddiayı gerçeğiyle birlikte size ispatlayacağız derken Seren Serengil, "Yarın Reza Zarrab ve Hadise'nin bütün konuşmalarını açıklayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

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