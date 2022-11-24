Survivor Avatar Atakan’dan burnunuzun direğini sızlatacak itiraflar! Çağan Atakan Arslan: "Annem çok dayak yerdi yıllar sonra onu gördüğümde..."
Survivor Avatar Atakan'dan burnunuzun direğini sızlatacak itiraflar! Çağan Atakan Arslan, konuk olduğu programda yaptığı açıklamalarla duygu dolu anlar hem yaşadı hem de yaşattı. 'Avatar' lakabı ile tanınan milli boksçu Atakan Arslan, 2017 yılında Serap Korkmaz Arslan ile nikah masasına oturdu. Çift, 2018'de Leon Aslan Arslan adını verdikleri bebeklerini kucağına alarak, ilk kez anne-babalık duygusunu tattı. Şimdilerde ikinci evladını kucağına alacak olmanın heyecanını yaşayan Avatar Atakan'ın hayat hikayesi yürek sızlatacak cinsten...
24.11.2022 11:02 - Son Güncelleme: 24.11.2022 11:02
"ANNEM ÇOK DAYAK YERDİ YILLAR SONRA ONU GÖRDÜĞÜMDE..."
Survivor Avatar Atakan'dan burnunuzun direğini sızlatacak itiraflar! İşte Çağan Atakan Arslan'ın açıklamaları...
Survivor'da Avatar Atakan olarak hafızalara kazınan Atakan Arslan Instagram hesabından bu karelerle müjdeli haberi verdi.
Şimdilerde bir çocuk sahibi daha olacak olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü çift, son olarak bebeklerinin cinsiyetini açıkladı.