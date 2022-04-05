Acun Ilıcalı'nın yangın yerine çevirmesine az kaldı 'tekmeyi koyun' Survivor karıştı 'bu program sizin istediğiniz şekilde gitmez'
TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da ortalık zaten karışık ancak dışarıda da ortalık karışık. Geçtiğimiz günlerde, Survivor Panorama masasında ortalık karışmış, Semih Öztürk kovulmuştu. Hararetli tartışmaların yapıldığı masa bu kez Murat Özarı krizi çıktı. Murat Özarı'nın Evrim Keklik çıkışı kısa sürede sosyal medyada yankı buldu. İşte habern detayları...
05.04.2022 14:57 - Son Güncelleme: 05.04.2022 14:57
TV 8 ekranlarının sevilen yarışma program Survivor'da yaşananların konuşulduğu Panorama masasında ortalık karıştı. Konu ise Evrim Keklik.
Survivor Ekstra yorumcusu Murat Özarı'dan şok sözler! 5/5 yapan ve oyunda yıldızlaşan Evrim hakkında yorum yapan diğer meslektaşlarına ateş püskürdü.
Murat Özarı'nın bu sözleri kısa sürede yankı buldu. Özarı hakkında 'tekmeyi koyun', 'Yaptığı çok yanlış', 'Murat Bey gider inşallah' yorumları yapıldı.
Bu yaşananlar ardından akıllara Semih Öztürk olayı geldi.