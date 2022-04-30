Acun Ilıcalı'nın sağ kolu Barış Murat Yağcı'ya sert yaptı 'Nisa şimdi Barış düşünsün...' Survivor karıştı 'Ajitasyon yaparak tutunuyor'
Survivor, gelmiş geçmiş en çok konuşulan isimlerinden biri Nisa Bölükbaşı... İlk olarak Survivor 2020'ye katılan Bölükbaşı, yarışma sonrasında Barış Murat Yağcı'yla yaşadığı aşkla çok konuşulmuştu. Jet hızıyla başlayan bu aşk, jet hızıyla bitmişti. Ancak asıl bomba Nisa Bölükbaşı, Barış Murat Yağcı ve Nisa'nın yeni aşkı Ogeday Girişken'in Survivor 2022'ye katılmasıyla patladı. Bu aşk üçgeni izleyici tarafından yakından takip edilirken, Barış Murat Yağcı'nın söylemleri kısa sürede sosyal medyaya damgasını vurdu. Öte yandan yaşanan olaylar sonrasında Acun Ilıcalı'nın sağ kolunun Barış Murat Yağcı hakkında söyledikleri gündeme damga vurdu.
30.04.2022 12:21 - Son Güncelleme: 30.04.2022 12:22
Gerek Survivor 2020'nin gerekse 2022 All Star'ın en çok konuşulan isimleri Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, geçmişte yaşadıkları birliktelik nedeniyle sık sık gündemde yer alıyor.
'BENDEN BU KADAR'
İkili arasındaki her diyalog izleyiciler tarafından merak edilirken, Barış Murat Yağcı'nın yeni bölümde Nisa hakkınd söyledikleri 'acaba Nisa'yı unutamadı mı?' sorularına neden oldu.
Barış Murat Yağcı ile Ogeday Girişiken yarıştığı sırada, Barış Murat Yağcı oyunu bırakıyor. Bu sırada Anıl Berk Baki, Yağcı'ya 'senin için bağrıyoruz burada' diye tepki gösteriyor. Ne olduysa buradan son oluyor.
... benden bu kadar, olmuyor artık. Zorlayamıyorum, çıkmıyor... ... Psikolojik olarak da çıkmıyor.'
Yapım ekibi ile görüşen Barış, "Daha önce de yaptık bu konuşmayı benim kafam düzelmiyor. Nisa böyle yapmaya devam ettikçe düzelmeyecek sadece o değil sakatlığım da var. Rezil oluyorum, istemiyorum." dedi. Ekibin iknası sonucu Barış yeniden oyuna döndü.