RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Petek Dinçöz'ün pabucu hemen dama atıldı eşi Serkan Kodaloğlu yeni sevgilisiyle el ele! Taze aşkı da şarkıcı çıktı meğer...

Petek Dinçöz'ün pabucu hemen dama atıldı eşi Serkan Kodaloğlu yeni sevgilisiyle el ele! Taze aşkı da şarkıcı çıktı meğer...

Son dönemin en çok konuşulan ismi oldu Petek Dinçöz. Serkan Kodaloğlu'yla olan 8 yıllık evliliğini bitiren Petek Dinçöz, boşanmalarının ardından Miami'ye yerleşmişti. Oğlunun eğitimi için Miami'ye yerleştiğini açıklasa da peşi sıra, Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la adı aşk dedikodularına karışmıştı. Dinçöz cephesinde, sular durulmuyor. Ancak bu kez haber Dinçöz'den değil eski eşi Serkan Kodaloğlu'ndan. Petek Dinçöz'ün pabucunu dama atan Serkan Kodaloğlu bakın aşkı kimde buldu. İşte Serkan Kodaloğlu'nun yeni sevgilisi.

30.04.2022 09:29 - Son Güncelleme: 30.04.2022 09:29
Petek Dinçöz’ün pabucu hemen dama atıldı eşi Serkan Kodaloğlu yeni sevgilisiyle el ele! Taze aşkı da şarkıcı çıktı meğer...

Petek Dinçöz, 2014 yılında Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturmuştu. İrfan Aslan adında bir de oğulları olan çift 8 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı.

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Petek Dinçöz’ün pabucu hemen dama atıldı eşi Serkan Kodaloğlu yeni sevgilisiyle el ele! Taze aşkı da şarkıcı çıktı meğer...

Geçtiğimiz ay gelen ayrılık haberini Petek Dinçöz sosyal medya hesabından duyurdu.

"Sn.Serkan Kodaloğlu ile 2014 yılından beri devam eden evliliğimizi karşılıklı saygı çerçevesinde, anlaşmalı olarak bitirme kararı aldık. Oğlumuz İrfan Aslan Kodaloğlu için her zaman anne-baba ilişkimiz devam edecek. Sürece ve yaşananlara saygı duyulması dileğiyle..."

Petek Dinçöz’ün pabucu hemen dama atıldı eşi Serkan Kodaloğlu yeni sevgilisiyle el ele! Taze aşkı da şarkıcı çıktı meğer...

TEK CELSEDE BOŞANDIK

Petek Dinçöz bu paylaşımından kısa bir süre sonra avukatının açıklamasını "Bugün tek celsede anlaşmalı olatak boşandık!" notuyla paylaştı.

Petek Dinçöz’ün pabucu hemen dama atıldı eşi Serkan Kodaloğlu yeni sevgilisiyle el ele! Taze aşkı da şarkıcı çıktı meğer...

Petek Dinçöz boşanmasının ardından magazin gündeminden düşmek bilmiyor.

Petek Dinçöz’ün pabucu hemen dama atıldı eşi Serkan Kodaloğlu yeni sevgilisiyle el ele! Taze aşkı da şarkıcı çıktı meğer...

Oğlunun eğitimi için Miami'ye yerleşen Petek Dinçöz'ün adı daha sonra Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la aşk dedikodularına karışmıştı.

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