Kardeşlerim'in Özge'si Yaren Yapıcı hakkında şaşırtan gerçek hiç göründüğü gibi değil! Doruk'a sırılsıklam aşık olan Özge meğer...
atv ekranlarında 2.sezonuyla izleyici karşısına çıkan Kardeşlerim, cumartesi akşamlarının reytinglerinin zirvesinin tepesinden aşağı inmiyor. Geçen sezona damgasını vuran Kardeşlerim bu sezonda da yine temposundan bir şey kaybetmiyor. Bu sezon itibariyle yeni oyuncularıla kadrosunu güçlendiren Kardeşlerim'e katılan isimlerden biri de Yaren Yapıcı oldu. Dizide Özge karakterine hayat veren Yaren Yapıcı hakkında araştırma yapanlar hakkındaki gerçeklere şaştı kaldı. İşte haberin detayları...
30.04.2022 12:42 - Son Güncelleme: 30.04.2022 12:42
Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Özge karakteriyle bir anda bütün gözleri üzerine çevirdi Yaren Yapıcı.
Yaren Yapıcı, 1.63 metre boyunda, 50 kilo ve Akrep burcu olan bir oyuncudur.Radyo Televizyon Programcılığı üzerine eğitim almış olan güzel isim, oyunculuk mesleğine bir süre önce başlamıştır.
2022 yılında "Kardeşlerim" dizisinin kadrosuna dahil edilerek ilk dizi deneyimini yaşamış olan ünlü isim, bu dizide Özge karakterini canlandıran oyuncu olmuştur. Hakkında araştırma yapılan Yaren Yapıcı'nın yaşını duyanlar şoke oldu.