RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Kardeşlerim'in Özge'si Yaren Yapıcı hakkında şaşırtan gerçek hiç göründüğü gibi değil! Doruk'a sırılsıklam aşık olan Özge meğer...

Kardeşlerim'in Özge'si Yaren Yapıcı hakkında şaşırtan gerçek hiç göründüğü gibi değil! Doruk'a sırılsıklam aşık olan Özge meğer...

atv ekranlarında 2.sezonuyla izleyici karşısına çıkan Kardeşlerim, cumartesi akşamlarının reytinglerinin zirvesinin tepesinden aşağı inmiyor. Geçen sezona damgasını vuran Kardeşlerim bu sezonda da yine temposundan bir şey kaybetmiyor. Bu sezon itibariyle yeni oyuncularıla kadrosunu güçlendiren Kardeşlerim'e katılan isimlerden biri de Yaren Yapıcı oldu. Dizide Özge karakterine hayat veren Yaren Yapıcı hakkında araştırma yapanlar hakkındaki gerçeklere şaştı kaldı. İşte haberin detayları...

30.04.2022 12:42 - Son Güncelleme: 30.04.2022 12:42
Kardeşlerim’in Özge’si Yaren Yapıcı hakkında şaşırtan gerçek hiç göründüğü gibi değil! Doruk’a sırılsıklam aşık olan Özge meğer...

Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Özge karakteriyle bir anda bütün gözleri üzerine çevirdi Yaren Yapıcı.

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Kardeşlerim’in Özge’si Yaren Yapıcı hakkında şaşırtan gerçek hiç göründüğü gibi değil! Doruk’a sırılsıklam aşık olan Özge meğer...

Yaren Yapıcı, 1.63 metre boyunda, 50 kilo ve Akrep burcu olan bir oyuncudur.Radyo Televizyon Programcılığı üzerine eğitim almış olan güzel isim, oyunculuk mesleğine bir süre önce başlamıştır.

Kardeşlerim’in Özge’si Yaren Yapıcı hakkında şaşırtan gerçek hiç göründüğü gibi değil! Doruk’a sırılsıklam aşık olan Özge meğer...

İlk olarak oyunculuk üzerine kısa bir eğitim almış olan Yapıcı, ardından ise reklam filmlerinde yer almaya başlamıştır.Açmış olduğu Tiktok ve Instagram hesapları ile beraber takipçi sayısı zamanla artmış ve tanınan biri olmuştur.

Kardeşlerim’in Özge’si Yaren Yapıcı hakkında şaşırtan gerçek hiç göründüğü gibi değil! Doruk’a sırılsıklam aşık olan Özge meğer...

2022 yılında "Kardeşlerim" dizisinin kadrosuna dahil edilerek ilk dizi deneyimini yaşamış olan ünlü isim, bu dizide Özge karakterini canlandıran oyuncu olmuştur. Hakkında araştırma yapılan Yaren Yapıcı'nın yaşını duyanlar şoke oldu.

Kardeşlerim’in Özge’si Yaren Yapıcı hakkında şaşırtan gerçek hiç göründüğü gibi değil! Doruk’a sırılsıklam aşık olan Özge meğer...

İşte başta Yaren Yapıcı olmak üzere ünlülerin merak edilen yaşları.

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