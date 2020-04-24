RAMAZAN İMSAKİYE
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Acun Ilıcalı'nın kızları TikTok videosuyla gündemde! "Geleceğin dansçıları"

Survivor çekimleri nedeniyle Dominik'te bulunan Acun Ilıcalı, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye dönemeyen Ilıcalı, kızları Yasemin ve Melisa'nın bir videosunu takipçilerinin beğenisine sundu. Acun Ilıcalı'nın kızlarından Melisa ve Yasemin'in TikTok videosu kısa sürede izlenme rekoru kırdı. Sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden olan Acun Ilıcalı'nın kızlarının videosunu görenler ise, "Geleceğin dansçıları" yorumunda bulundu.

24.04.2020 10:38 - Son Güncelleme: 24.04.2020 10:38
Acun Ilıcalı'nın kızları TikTok videosuyla gündemde! Geleceğin dansçıları

Acun Ilıcalı'nın kızları Melisa ve Yasemin sosyal medya gündeminde! Dominik'te kızı Melisa'yla olan Acun Ilıcalı, son paylaşımıyla duygulandırdı. Karantina nedeniyle yan yana gelemeyen Kızları Yasemin ve Melisa'nın dans ettikleri videoyu paylaşan Ilıcalı, "Aralarında binlerce kilometre var ama kalpleri beraber..." notunu düştü.

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Acun Ilıcalı'nın kızları TikTok videosuyla gündemde! Geleceğin dansçıları

Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin ve Melisa'nın TikTok videosunu izleyenler ise , "Geleceğin dansçıları" yorumunda bulundu. İşte Acun Ilıcalı'nın kızları ve ünlülerin çocukları...

Acun Ilıcalı'nın kızları TikTok videosuyla gündemde! Geleceğin dansçıları

Acun Ilıcalı'nın "Mucize Çocuk" olarak tanımladığı kızı Banu Ilıcalı 6buçuk aylık hamile...

Acun Ilıcalı'nın kızları TikTok videosuyla gündemde! Geleceğin dansçıları

ACUN DEDE OLUYOR

Acun Ilıcalı'nın 5 sene evli kaldığı Seda Başbuğ'dan olan 30 yaşındaki kızı Banu Ilıcalı...

Acun Ilıcalı'nın kızları TikTok videosuyla gündemde! Geleceğin dansçıları

3 SENE ÖNCE EVLENDİ

Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, 3 sene önce üniversitede tanıştığı Efe Ceyhun ile evlendi. Çiftin düğününe Burcu Esmersoy, Şeyma Subaşı, Nusret Gökçe, Murat Boz, Hadise, Emre Belözoğlu, Fatih Terim, Mustafa Sandal, Öykü Serter ve Zeynep Yılmaz gibi isimler katılmıştı.

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