RAMAZAN İMSAKİYE
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Yasemin Özilhan'ın sırtını görenler şoke oldu: Bu hangi seviyeden sonra oluyor?

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Yasemin Özilhan, son paylaştığı fotoğrafla yine çok konuşuldu. Doktorlar, Aşk Oyunu, Koçum Benim gibi dizilerle şöhrete kavuşan, daha sonrasında İzzet Özilhan ile evlenen Yasemin Özilhan şimdilerden sosyetenin aranan yüzlerinden biri. Instagram'da milyonlarca takipçisi olan ve her paylaşımıyla adından söz ettiren Yasemin Özilhan'ın son paylaşımı yine çok konuşuldu. Nedeni ise Özilhan'ın sırtıydı...

24.04.2020 10:56 - Son Güncelleme: 24.04.2020 10:56
Yasemin Özilhan'ın sırtını görenler şoke oldu: Bu hangi seviyeden sonra oluyor?

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Yasemin Özilhan, son paylaştığı fotoğrafla yine çok konuşuldu.

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Yasemin Özilhan'ın sırtını görenler şoke oldu: Bu hangi seviyeden sonra oluyor?

Ünlü oyuncunun takipçileri, Özilhan'ın sırt kemiğine takıldı.

Yasemin Özilhan'ın sırtını görenler şoke oldu: Bu hangi seviyeden sonra oluyor?

Özilhan'ın fotoğrafına "Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?" yorumları yapıldı.

Yasemin Özilhan'ın sırtını görenler şoke oldu: Bu hangi seviyeden sonra oluyor?

Şimdilerde tarzı ve güzelliği ile kendine hayran bırakan Yasemin Özilhan, yıllar içerisindeki şaşırtan bir değişim geçirdi. Geçirdiği estetik operasyonlar sonrası değişen Yasemin Özilhan'ın değişimine çok şaşıracaksınız.

İşte başta Yasemin Özilhan olmak üzere ünlülerin estetikli ve estetiksiz halleri

Yasemin Özilhan'ın sırtını görenler şoke oldu: Bu hangi seviyeden sonra oluyor?

YASEMİN ÖZİLHAN

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