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Yasemin Özilhan'ın sırtını görenler şoke oldu: Bu hangi seviyeden sonra oluyor?

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Yasemin Özilhan, son paylaştığı fotoğrafla yine çok konuşuldu. Doktorlar, Aşk Oyunu, Koçum Benim gibi dizilerle şöhrete kavuşan, daha sonrasında İzzet Özilhan ile evlenen Yasemin Özilhan şimdilerden sosyetenin aranan yüzlerinden biri. Instagram'da milyonlarca takipçisi olan ve her paylaşımıyla adından söz ettiren Yasemin Özilhan'ın son paylaşımı yine çok konuşuldu. Nedeni ise Özilhan'ın sırtıydı...

24.04.2020 10:56 - Son Güncelleme: 24.04.2020 10:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





