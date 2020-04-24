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Demet Akalın ev karantinasında parti verdi! Tepki çeken Akalın kendisini bakın nasıl savundu
Demet Akalın ev karantinasında parti verdi! Tepki çeken Akalın kendisini bakın nasıl savundu
Demet Akalın coronavirüs salgını uyulması gererken sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak evinde doğum günü partisi verdi. Ev partisinden fotoğrafları sosyal medya hesabında da paylaşan Akalın, takipçilerinden büyük tepki gördü. Ünlü şarkıcı gelen tepkiler sonrası kendisini bakın nasıl savundu...
24.04.2020 09:50
- Son Güncelleme: 24.04.2020 10:11
Şarkıcı Demet Akalın, 48 yaşına bastı. Her yıl ünlü şarkıcı için görkemli partiler organize eden Okan Kurt, corona virüs engeline takıldı.
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Corona virüs sebebiyle kendilerini karantinaya alan Demet Akalın-Okan Kurt çifti, doğum günlerini evde birlikte kutlamıştı. İkili, bu anları Instagram hesaplarından paylaşmıştı.
Deha Bilimlier ve Özlem Yıldız'la birlikte beş kişilik grup, ünlü şarkıcının villasına gidip mini bir parti düzenledi.
Sosyal mesafeye uyulmayan kutlama için 48 yaşındaki popçu, "Bu evde yaşamıyoruz" diyerek, kendisini savundu.
Okan Kurt, Demet Akalın'ın yeni yaşını Instagram'da paylaştığı mesajla kutladı: 23 Nisan. Benim her şeyimin doğum günü. Bizim doğduğumuz gün. Sen her şeyin en iyisini hak ediyorsun, seneye en iyisini yapacağız inşallah.