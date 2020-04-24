Demet Akalın ev karantinasında parti verdi! Tepki çeken Akalın kendisini bakın nasıl savundu

Okan Kurt, Demet Akalın'ın yeni yaşını Instagram'da paylaştığı mesajla kutladı: 23 Nisan. Benim her şeyimin doğum günü. Bizim doğduğumuz gün. Sen her şeyin en iyisini hak ediyorsun, seneye en iyisini yapacağız inşallah.

