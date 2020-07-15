Acun Ilıcalı'nın Instagram paylaşımıyla ilgili şok iddia! Survivor şampiyonluğu önceden biliniyor muydu?
Acun Ilıcalı'nın Instagram'ında paylaştığı, Survivor yarışmacıları ile çekildiği fotoğraftaki detay dikkat çekti. Acun Ilıcalı İstanbul Galataport'tan yapılan canlı yayında Survivor şampiyonu olan ismi açıkladı. SMS sonuçlarına göre Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven oldu. Acun Ilıcalı'nın büyük finalden iki gün önce yaptığı paylaşımda, yarışmacıların yaptıkları işaretlerden akıllara, 'Survivor şampiyonluğu önceden biliniyor muydu?' sorusu geldi.
2020 Survivor şampiyonu belli oldu. Survivor tutkunları dün gece ekran başına kilitledi. Acun Ilıcalı ilk finalistin Barış olduğunu açıklamıştı. İkincisi finalist ise Cemal Can olmuştu. En az SMS alarak elenen yarışmacı olarak Yasin açıklandı. Böylece finale Barış ve Cemal Can kaldı. Acun Ilıcalı İstanbul Galataport'tan yapılan canlı yayında Survivor şampiyonu olan ismi açıkladı.