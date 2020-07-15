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Acun Ilıcalı'nın Instagram paylaşımıyla ilgili şok iddia! Survivor şampiyonluğu önceden biliniyor muydu?

Acun Ilıcalı'nın Instagram'ında paylaştığı, Survivor yarışmacıları ile çekildiği fotoğraftaki detay dikkat çekti. Acun Ilıcalı İstanbul Galataport'tan yapılan canlı yayında Survivor şampiyonu olan ismi açıkladı. SMS sonuçlarına göre Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven oldu. Acun Ilıcalı'nın büyük finalden iki gün önce yaptığı paylaşımda, yarışmacıların yaptıkları işaretlerden akıllara, 'Survivor şampiyonluğu önceden biliniyor muydu?' sorusu geldi.

15.07.2020 18:19 - Son Güncelleme: 15.07.2020 18:38
Acun Ilıcalı'nın Instagram paylaşımıyla ilgili şok iddia! Survivor şampiyonluğu önceden biliniyor muydu?

2020 Survivor şampiyonu belli oldu. Survivor tutkunları dün gece ekran başına kilitledi. Acun Ilıcalı ilk finalistin Barış olduğunu açıklamıştı. İkincisi finalist ise Cemal Can olmuştu. En az SMS alarak elenen yarışmacı olarak Yasin açıklandı. Böylece finale Barış ve Cemal Can kaldı. Acun Ilıcalı İstanbul Galataport'tan yapılan canlı yayında Survivor şampiyonu olan ismi açıkladı.

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Acun Ilıcalı'nın Instagram paylaşımında şok iddia! Survivor şampiyonluğu önceden biliniyor muydu?

SMS sonuçlarına göre şampiyon olan isim Cemal Can Canseven oldu.

Acun Ilıcalı'nın Instagram paylaşımında şok iddia! Survivor şampiyonluğu önceden biliniyor muydu?

Survivor'ın büyük finali sosyal medyaya damga vururken, Acun Ilıcalı'nın iki gün önce Barış, Yasin, Berkan ve Cemal Can ile olan paylaşımındaki detay dikkat çekti.

Acun Ilıcalı'nın Instagram paylaşımında şok iddia! Survivor şampiyonluğu önceden biliniyor muydu?

Ilıcalı'nın "Dominik'te unutulmayacak bir 4'lü final yaşadık, bu akşam 3 isimle İstanbul yolcusuyuz. Oylama bu akşam, söz sizde, başarılar diliyorum" notuyla yaptığı paylaşımda yarışmacıların yaptıkları işaretler, şampiyonun önceden bilindiği iddiaların ortaya atılmasına neden oldu.

Acun Ilıcalı'nın Instagram paylaşımıyla ilgili şok iddia! Survivor şampiyonluğu önceden biliniyor muydu?

Son dörde kalan yarışmacılardan ilk olarak elenen isim Berkan oldu.

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