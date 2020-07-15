Duygu Özaslan'ın sarı bikinili fotoğraflarının ardından Serdar Ortaç... Sosyal medya çalkalandı

Duygu Özaslan son günlerin şüphesiz en çok konuşulan isimleri arasında. Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan'ın sarı bikinili fotoğrafları magazin gündemine bomba gibi düşmüş, Özaslan ise Instagram hesabından, "Mental olarak iyiyim, fiziksel olarak iyi olmasam da benim için sorun yok. Gerçekten umurumda değil. Beni çekebilirsiniz." diyerek, bulimia nervoza hastalığıyla mücadele ettiğini açıklamıştı.