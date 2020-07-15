Duygu Özaslan'ın sarı bikinili fotoğraflarının ardından Serdar Ortaç... Sosyal medya çalkalandı
Duygu Özaslan; bikinili fotoğraflar, photoshop, makyajsız hali derken şimdi de benzerliği ile gündeme geldi. Bugüne kadar photoshop yaparak kendisini fit gösterdiği iddia edilen fenomen Duygu Özaslan, Instagram hesabından bulimia nervoza hastalığıyla mücadele ettiğini açıklamıştı. Yaşananların ardından yakın takibe alınan Duygu Özaslan'ın eski hali, Serdar Ortaç'ın gençlik haline benzetildi. Birkaç sene önceki kısa saçlı ve zayıf hali ile bir anda sosyal medyada yeniden gündem olan Duygu Özaslan'ı görünce şoke olacaksınız!
Duygu Özaslan son günlerin şüphesiz en çok konuşulan isimleri arasında. Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan'ın sarı bikinili fotoğrafları magazin gündemine bomba gibi düşmüş, Özaslan ise Instagram hesabından, "Mental olarak iyiyim, fiziksel olarak iyi olmasam da benim için sorun yok. Gerçekten umurumda değil. Beni çekebilirsiniz." diyerek, bulimia nervoza hastalığıyla mücadele ettiğini açıklamıştı.
Ortaya çıkan bu fotoğrafların ardından sosyal medyada yakın takibe alınan Duygu Özaslan'ın eski hali Serdar Ortaç'a benzetildi. Ortaç ve Özaslan'ın fotoğraflarını yan yana getiren kullanıcılar, "Bu ikili neden birbirine bu kadar beziyor" ve "Hangisi Serdar ayırt edemedim" yorumlarını yaptı. İşte sarı bikinisi ile herkesi şoke eden Duygu Özaslan'ın Serdar Ortaç'a olan benzerliği ve ünlülerin benzerlikleri...