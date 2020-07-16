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Çatı Katı Aşk'ın Demir'i Yiğit Kirazcı'yı hiç böyle görmediniz: Stephan Hawking mi Bill Gates mi?

Çatı Katı Aşk izleyicilerin yeni tutkularından biri oldu... Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Nilay Deniz ve Yiğit Kirazcı'nın başrolünde yer aldığı dizi pek sevildi. Dizinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri Demir karakterine hayat veren Yiğit Kirazcı. 36 yaşındaki yakışıklı oyuncunun özel hayatı çok araştırılmaya başladı bile. Bugüne kadar pek çok dizide rol alan Yiğit Kirazcı'nın bu karelerini görenler şaştı kaldı. Çocukluktan bu yana büyük bir değişim geçiren Yiğit Kirazcı'nın çocukluk fotoğrafları takipçileri tarafından Bill Gates ve Stephan Hawking'e benzetildi. İşte başta Çatı Katı Aşk'ın Demir'i Yiğit Kirazcı olmak üzere ünlülerin çocukluk fotoğrafları.

16.07.2020 10:09 - Son Güncelleme: 16.07.2020 10:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





