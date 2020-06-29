Haberler Galeri Magazin Acun Ilıcalı'dan bomba açıklama! Survivor Sercan ve Nisa'nın ses kayıtlarında neler var?

Acun Ilıcalı'dan bomba açıklama! Survivor Sercan ve Nisa'nın ses kayıtlarında neler var?

Survivor 121. son bölümü ile ekranlara geldi. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020'de, geçtiğimiz aylarda aralarında yakınlaşma olan, ancak daha sonra karşılıklı olarak iddialar ve atışmalara başlayan Sercan ile Nisa olayı büyüyünce Acun Ilıcalı devreye girdi. Survivor 121. son bölümde yaşanan ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, Sercan ve Nisa'nın ses kaydına ulaştıklarını ifade etti. İşte Survivor Sercan ve Nisa'nın 6 Nisan tarihindeki konuşmaları...

29.06.2020 10:40 - Son Güncelleme: 29.06.2020 10:40
Acun Ilıcalı'dan bomba açıklama! Survivor Sercan ve Nisa'nın ses kayıtlarında neler var?

TV8'in merakla izlenen yarışması Survivor 2020'de finale doğru yaklaşılmaya devam ediliyor. Büyük finaline 1 aydan kısa bir süre kalan Survivor'da heyecan her geçen gün artıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Acun Ilıcalı'dan bomba açıklama! Survivor Sercan ve Nisa'nın ses kayıtlarında neler var?

Yaklaşık iki haftadır Survivor'da gündem olan Sercan - Nisa olayına Acun Ilıcalı el attı. Geçtiğimiz hafta oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan Sercan, Nisa'yı eleme adayı olarak gösterdi.

Acun Ilıcalı'dan bomba açıklama! Survivor Sercan ve Nisa'nın ses kayıtlarında neler var?

'İNTİKAM ALMAK İÇİN YAPTI'
Bunun üzerine konuşan Nisa ise "İntikam almak için adımı söyleyeceğini biliyordum" diyerek tepki gösterdi.Bu sözlerin ardından, aylar önce Nisa'ya açıldığı anları hatırlatan Sercan, tek taraflı bir şey yaşanmadığını ve her şeyin karşılıklı olduğunu söyledi.

Acun Ilıcalı'dan bomba açıklama! Survivor Sercan ve Nisa'nın ses kayıtlarında neler var?

Yıldırım, konseyde, "Nisa'nın peşinden koşuyormuşum havası verildi. Benim de gururum var. Bu olay tek taraflı yaşanmadı. Çantamda notlar var. Yaşananlara en yakın arkadaşı Cemal Can da şahit" demişti.
Olayın açıklığa kavuşmasını isteyen Sercan, Nisa'nın aylar önce kendisine verdiği notları ortaya çıkardı.

Acun Ilıcalı'dan bomba açıklama! Survivor Sercan ve Nisa'nın ses kayıtlarında neler var?

'HERKES BİLSİN, TEK TARAFLI DEĞİL'
Nisa'nın 'Hep orada' yazdığı kağıdı ve doğum gününde çizdiği resmin olduğu kartı gösteren Sercan, " Ben hiç bir zaman platonik bir şey yaşamadım. Herkes bilsin ki, hiç bir zaman tek taraflı olmadı" diye konuştu.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Petek Dinçöz şimdiki hali ile şoke etti! Ünlü isim tanınmaz hale geldi! 'İnşallah hasta değildir'
Petek Dinçöz şimdiki hali ile şoke etti! Ünlü isim tanınmaz hale geldi! 'İnşallah hasta değildir'