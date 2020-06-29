Acun Ilıcalı'dan bomba açıklama! Survivor Sercan ve Nisa'nın ses kayıtlarında neler var?
Survivor 121. son bölümü ile ekranlara geldi. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020'de, geçtiğimiz aylarda aralarında yakınlaşma olan, ancak daha sonra karşılıklı olarak iddialar ve atışmalara başlayan Sercan ile Nisa olayı büyüyünce Acun Ilıcalı devreye girdi. Survivor 121. son bölümde yaşanan ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, Sercan ve Nisa'nın ses kaydına ulaştıklarını ifade etti. İşte Survivor Sercan ve Nisa'nın 6 Nisan tarihindeki konuşmaları...
29.06.2020 10:40
- Son Güncelleme: 29.06.2020 10:40
Yıldırım, konseyde, "Nisa'nın peşinden koşuyormuşum havası verildi. Benim de gururum var. Bu olay tek taraflı yaşanmadı. Çantamda notlar var. Yaşananlara en yakın arkadaşı Cemal Can da şahit" demişti.
Olayın açıklığa kavuşmasını isteyen Sercan, Nisa'nın aylar önce kendisine verdiği notları ortaya çıkardı.
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