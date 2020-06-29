Acun Ilıcalı'dan bomba açıklama! Survivor Sercan ve Nisa'nın ses kayıtlarında neler var?

'HERKES BİLSİN, TEK TARAFLI DEĞİL'

Nisa'nın 'Hep orada' yazdığı kağıdı ve doğum gününde çizdiği resmin olduğu kartı gösteren Sercan, " Ben hiç bir zaman platonik bir şey yaşamadım. Herkes bilsin ki, hiç bir zaman tek taraflı olmadı" diye konuştu.

