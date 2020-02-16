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Acun Ilıcalı yaşıyla herkesi şoke etti! Çağla Ayça Altunkaya ile arasında tam 29 yaş fark var

Acun Ilıcalı'nın yaşı merak konusu oldu. Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler yarışması başladı. Survivor 2020 yarışmacıları arasında Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş ve Emrah'ın oğlu Tayfun'un da bulunuyor. Her yıl Survivor adasına farklı bir araçla gelen Acun Ilıcalı'nın bu yıl oyun alanına nasıl geleceği merak konusu olmuştu. Acun Ilıcalı Survivor 2020 adasına bu kez 3 farklı araç kullanarak geldi. Peki Acun Ilıcalı kaç yaşında? Sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile arasında 29 yaş fark olan Acun Ilıcalı yaşıyla herkesi şoke edecek!

16.02.2020 21:49 - Son Güncelleme: 16.02.2020 21:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





