Acun Ilıcalı yaşıyla herkesi şoke etti! Çağla Ayça Altunkaya ile arasında tam 29 yaş fark var
Acun Ilıcalı'nın yaşı merak konusu oldu. Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler yarışması başladı. Survivor 2020 yarışmacıları arasında Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş ve Emrah'ın oğlu Tayfun'un da bulunuyor. Her yıl Survivor adasına farklı bir araçla gelen Acun Ilıcalı'nın bu yıl oyun alanına nasıl geleceği merak konusu olmuştu. Acun Ilıcalı Survivor 2020 adasına bu kez 3 farklı araç kullanarak geldi. Peki Acun Ilıcalı kaç yaşında? Sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile arasında 29 yaş fark olan Acun Ilıcalı yaşıyla herkesi şoke edecek!
3 FARKLI ARAÇLA ADAYA GELDİ!
Acun Ilıcalı her yıl Survivor'ın ilk bölümünde farklı bir araçla geliyor. Bu yıl da Acun Ilıcalı'nın oyun alanına nasıl geleceği merak konusu olmuştu. Survivor'ın ilk bölümünde Acun Ilıcalı adaya 3 farklı araçla ulaştı. İlk önce spor arabayla belli bir noktaya ulaşan Ilıcalı daha sonra off-road aracına bindi. Son olarak ise yarışmacıların yanına jet-ski ile ulaştı.
ACUN ILICALI KİMDİR?
Acun Ilıcalı, Edirne'de dünyaya geldi. Aslen Erzurum Ilıcalı'dır. İlk ve orta öğrenimini Edirne İstiklal İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Lise eğitimine İstanbul'da Kadıköy Maarif Koleji'nde başlayan Acun Ilıcalı, Kadıköy Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra, İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nü kazandı, ama üniversite hayatı, 7 yılın sonunda mezun olmadan bitti.
988 yılında Seda Ilıcalı ile evlendi ve bu evliliğinden Banu adında bir kız çocuğu sahibi oldu. Kızının doğumundan 10 ay sonra 1990 senesinde anne ve babasını trafik kazasında kaybetti. 1995 senesinde bir kot dükkanı açarak ticarete atıldı ama başarılı olamadı.Bir arkadaşı vasıtasıyla İlker Yasin'le tanışan Acun Ilıcalı Beşiktaş muhabiri oldu.
2002 yılında Acun Firarda adı altında ayrı bir program yaparak sunmaya devam etti. 2005 yılında Acun Medya adlı prodüksiyon şirketini kurdu. Fear Factor, Survivor, Kızlar - Erkekler, Survivor Türkiye - Yunanistan, Survivor Aslanlar - Kanaryalar, Var mısın Yok musun, Devler Ligi , Yetenek Sizsiniz ve Yok Böyle Dans programlarının yapımcısı, jürisi ve sunucusu oldu.
2005 yılında, 36 yaşında vergi rekortmenleri arasına girdi. 2003 yılında evlilik yaptığı Zeynep Ilıcalı'dan Leyla ve Yasemin adlarında iki kız çocuğuna daha sahip oldu. 2007-2008 yılları arası Uğur Dündar tarafından sunulan "Yoksa Rüya Mı?" adlı aktüel programın yapımcılığını üstlendi. 2013 tarihinde Tv8'i satın alarak artık kendi TV kanalının sahibi olduğunu duyurdu. 2017 yılında evlenip 2018 yılında boşandığı Şeyma Subaşı'dan da Melisa adında bir kızı bulunuyor.