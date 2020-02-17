Sefirin Kızı dizisinde Kavruk rolündeki Edip Tepeli bakın kiminle evliymiş! Çocuklar Duymasın oyuncusu...

Sefirin Kızı dizisinde Kavruk rolüyle gönüllere taht kuran Edip Tepeli sergilediği performans ile dizinin en sevilen oyuncuları arasında yer aldı. Sefirin Kızı dizisinşin Kavruk'u Edip Tepeli'nin eşi de kendisi gibi ünlü çıktı. İşte Edip Tepeli ve diğer ünlülerin eşleri...