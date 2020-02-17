Sefirin Kızı dizisinde Kavruk rolündeki Edip Tepeli bakın kiminle evliymiş! Çocuklar Duymasın oyuncusu...
Sefirin Kızı dizisinde Kavruk rolüyle kendisine hayran bırakan Edip Tepeli hayranları tarafından çok merak ediliyor. Sefirin Kızı dizisinde Kavruk karakterine can veren Edip Tepeli hakkındaki gerçek duyanları şoke etti. 1989 yılında İzmir'de doğan ve Sefirin Kızı'nın Kavruk'u 31 yaşındaki başarılı oyuncu Edip Tepeli'nin eşi Çocuklar Duymasın dizinin eski oyuncusu çıktı. İşte Edip Tepeli'nin eşi...
17.02.2020 06:47
- Son Güncelleme: 17.02.2020 06:47
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