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Survivor 2020 yarışmacısı Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik'in oğlu Murathan kocaman oldu!

Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler başladı. Eski Survivor şampiyonu Uğur Pektaş, Arka Sokaklar dizisi ve Gamze Özçelik'in eski eşi olarak da biliniyor. Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş, Arka Sokaklar dizisinde rol arkadaşı oldukları sırada birbirlerine aşık oldular ve 2088 yılında evlendiler. Murahtan Pektaş adında bir oğulları olan çift, 2011 yılında boşandılar. Survivor 2020'de yarışan Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik'in oğlu Murathan Pektaş, sosyal medyada en çok aratılan isim oldu. İşte ünlülerin ve Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın oğlu...

16.02.2020 21:11 - Son Güncelleme: 16.02.2020 21:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





