Acun Ilıcalı ve eski eşi Zeynep Yılmaz'ın korku dolu anları kızları ölümden döndü! Hayatının dönüm noktası da bir kazaydı, kalbindeki sızı geçmiyor
Acun Ilıcalı ve eski eşi Zeynep Yılmaz'ın korku dolu anları kızları ölümden döndü! Ünlü ismin hayatının dönüm noktası da bir kazaydı, kalbindeki sızı ise hala geçmiyor... Bolu'da, Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda içinde Acun Ilıcalı'nın kızlarının bulunduğu lüks cip yoldan çıkarak ormanlık alana savruldu. Ağaca çarparak durabilen cipteki Yasemin ve Leyla Ilıcalı'dan gelen haber ünlü televizyoncu ve eski eşinin yüreğini ağzına getirdi. Acun, hayatındaki en sevdiği insanları trafik kazasında geçirdiğini ve hayatının dönüm noktasını yıllar önce açıklamıştı...
Acun Ilıcalı ve eski eşi Zeynep Yılmaz'ın korku dolu anları kızları ölümden döndü! Acun'un hayatının dönüm noktası da bir kazaydı, kalbindeki sızı geçmiyor...
Bolu'da, Acun Ilıcalı'nın kızları Yasemin ve Leyla Ilıcalı'nın içinde bulunduğu cip, Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda kontrolden çıkıp, orman içine doğru sürüklendi. Kazada yaralanan olmazken cip, çekiciyle kaldırıldı. Ilıcalı kardeşlerin tatilden döndükleri öğrenildi.
Kaza, önceki gün öğle saatlerinde, Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda meydana geldi. Acun Ilıcalı'nın özel şoförünün kullandığı 34 Z 1... plakalı cip, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
Yol kenarına savrulan cip, ormanın içine doğru sürüklendi. Acun Ilıcalı'nın kızları Yasemin ve Leyla Ilıcalı'nın içinde bulunduğu cipte yaralanan olmadı. Cip, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.