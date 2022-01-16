Yeşilçam’ın Sezercik’iydi... Sezer İnanoğlu’nun son haline bakın gören tanıyamıyor ’nereden nereye’ dedirtti!

Sezer İnanoğlu, 'Sezercik' adıyla yıldız oldu. Özellikle Kıbrıs Savaşı'nın anlatıldığı 'Sezercik Aslan Parçası' filmiyle gönülleri fethetti. Ama 'Sezercik' büyüyünce sinemayı bıraktı ve babası Berker İnanoğlu'ndan kalan film şirketinin başına geçti. İşte Sezercik'in son hali başta olmak üzere sizler için derlediğimiz Yeşilçam oyuncularının son halleri...