Yeşilçam'ın Sezercik'iydi... Sezer İnanoğlu'nun son haline bakın gören tanıyamıyor 'nereden nereye' dedirtti!
Yeşilçam'ın Sezercik'iydi... Sezer İnanoğlu'nun son haline bakın gören tanıyamıyor! 1967 yılında İstanbul'da doğdu Sezer İnanoğlu... Babası üretimci Berker İnanoğlu, annesi Aysel İnanoğlu'dur. 1970'lerde kendi ismiyle özdeşleşmiş çocuk karakter 'Sezercik' adıyla hafızalara kazındı, üstelik oyuncu İlker İnanoğlu'nun da kuzeni Sezer İnanoğlu... Son halini görenler, 'nereden nereye' diyor.
16.01.2022 09:40
- Son Güncelleme: 16.01.2022 09:48
"NEREDEN NEREYE..."
Yeşilçam'ın Sezercik'iydi... Sezer İnanoğlu'nun son haline bakın, gören tanıyamıyor. Sezer İnanoğlu, 1967 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Babası yapımcı Berker İnanoğlu, annesi Aysel İnanoğlu'dur.
Sezer İnanoğlu, 'Sezercik' adıyla yıldız oldu. Özellikle Kıbrıs Savaşı'nın anlatıldığı 'Sezercik Aslan Parçası' filmiyle gönülleri fethetti. Ama 'Sezercik' büyüyünce sinemayı bıraktı ve babası Berker İnanoğlu'ndan kalan film şirketinin başına geçti. İşte Sezercik'in son hali başta olmak üzere sizler için derlediğimiz Yeşilçam oyuncularının son halleri...