Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar'ı Vahide Perçin'in eski eşi bomba gibi geliyor! Çolak Ağa Çukurova'nın altını üstüne getirecek...

Çolak Ağa'nın hapisten çıkışı sadece Yamanlar için değil, tüm Çukurova için büyük bir tehdit oluşturacak. Gelişi coşkuyla karşılanan Çolak Ağa, Çukurova'nın gerçek sahibinin kim olduğunu cümle âleme göstermeye kararlı.