Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar'ı Vahide Perçin'in eski eşi bomba gibi geliyor! Çolak Ağa Çukurova'nın altını üstüne getirecek
Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar'ı Vahide Perçin'in eski eşi bomba gibi geliyor! Çolak Ağa Çukurova'nın altını üstüne getirecek... Yapımını TIMS & B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' dördüncü sezonunda sürprizlere devam ediyor. Usta oyuncu Altan Gördüm diziye dengeleri değiştirecek sıra dışı bir karakterle dâhil olacak. Altan Gördüm'ün hayat vereceği Haşmet Çolak, nam-ı diğer Çolak Ağa Çukurova'da taş üstüne taş bırakmayacak. Çukurova'nın Hünkar Yaman'ı Vahide Perçin'in eski eşi olan Altan Gördüm'ün ünlü oyuncudan bir de meslektaşı olan kızı var...
16.01.2022 10:30
- Son Güncelleme: 16.01.2022 10:53
Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar'ı Vahide Perçin'in eski eşi bomba gibi geliyor! Çolak Ağa Çukurova'nın altını üstüne getirecek...
Altan Gördüm, 1 Aralık 1958 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. 1978 yılında, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne girdi. 1979-1980 sezonunda Ankara Sanat Tiyatrosu'nun (AST) kurslarına katıldı. Ardından AST'de yönetmen, oyuncu ve eğitmen olarak bir süre görev yaptı.