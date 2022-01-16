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Haberler Magazin Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar'ı Vahide Perçin'in eski eşi bomba gibi geliyor! Çolak Ağa Çukurova'nın altını üstüne getirecek

Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar'ı Vahide Perçin'in eski eşi bomba gibi geliyor! Çolak Ağa Çukurova'nın altını üstüne getirecek

Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar'ı Vahide Perçin'in eski eşi bomba gibi geliyor! Çolak Ağa Çukurova'nın altını üstüne getirecek... Yapımını TIMS &amp; B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' dördüncü sezonunda sürprizlere devam ediyor. Usta oyuncu Altan Gördüm diziye dengeleri değiştirecek sıra dışı bir karakterle dâhil olacak. Altan Gördüm'ün hayat vereceği Haşmet Çolak, nam-ı diğer Çolak Ağa Çukurova'da taş üstüne taş bırakmayacak. Çukurova'nın Hünkar Yaman'ı Vahide Perçin'in eski eşi olan Altan Gördüm'ün ünlü oyuncudan bir de meslektaşı olan kızı var...

16.01.2022 10:30 - Son Güncelleme: 16.01.2022 10:53
Bir Zamanlar Çukurova’nın Hünkar’ı Vahide Perçin’in eski eşi bomba gibi geliyor! Çolak Ağa Çukurova’nın altını üstüne getirecek

Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar'ı Vahide Perçin'in eski eşi bomba gibi geliyor! Çolak Ağa Çukurova'nın altını üstüne getirecek...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir Zamanlar Çukurova’nın Hünkar’ı Vahide Perçin’in eski eşi bomba gibi geliyor! Çolak Ağa Çukurova’nın altını üstüne getirecek

ÇUKUROVA'NIN GERÇEK SAHİBİ GELİYOR

Hasımlarını vurduğu için 20 yıl hapis yatan Çolak Ağa, özgürlüğüne kavuştuktan sonra yaşadıklarının hesabını sormak için Çukurova'ya dönecek!

Bir Zamanlar Çukurova’nın Hünkar’ı Vahide Perçin’in eski eşi bomba gibi geliyor! Çolak Ağa Çukurova’nın altını üstüne getirecek

Çolak Ağa'nın hapisten çıkışı sadece Yamanlar için değil, tüm Çukurova için büyük bir tehdit oluşturacak. Gelişi coşkuyla karşılanan Çolak Ağa, Çukurova'nın gerçek sahibinin kim olduğunu cümle âleme göstermeye kararlı.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Hünkar’ı Vahide Perçin’in eski eşi bomba gibi geliyor! Çolak Ağa Çukurova’nın altını üstüne getirecek

Çolak Ağa'nın gelişi Çukurova'nın hassas dengelerini alt üst edecek. Bu iddialı karakterin hikâyeye dâhil olması en çok da Hakan ve Züleyha'yı etkileyecek!

Bir Zamanlar Çukurova’nın Hünkar’ı Vahide Perçin’in eski eşi bomba gibi geliyor! Çolak Ağa Çukurova’nın altını üstüne getirecek

Altan Gördüm, 1 Aralık 1958 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. 1978 yılında, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne girdi. 1979-1980 sezonunda Ankara Sanat Tiyatrosu'nun (AST) kurslarına katıldı. Ardından AST'de yönetmen, oyuncu ve eğitmen olarak bir süre görev yaptı.

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