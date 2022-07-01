Acun Ilıcalı ve Batuhan Karacakaya fena papaz oldu canlı yayında çileden çıktı! Mektup krizi büyüyor ’namusuma dil uzatana...’

"HER OYLAMADA ELENMİŞSİN"

Sevilen yarışmanın yapımcısı, "Batuhan çok iyi bir yarışmacı ve Survivor'ı bu kadar hırs yapan arkadaşımız aslında hatayı da hırs yapmasında, kafayı 'Birinci olacağım' diye takmasında arasın. Noterden başka bir kurum yok değil mi? Noter sonucu getiriyor ve biz açıklıyoruz. Sen 10 oylamadan galip çıkarsın da burada elenirsin, o zaman biz de 'Burada enteresan bir şey oldu' diyerek inceleriz. Çıktığın oylama yok, her oylamada elenmişsin. Sonra da 'Hakkım yendi' diyorsun" ifadelerini kullandı.