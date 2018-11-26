Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı'na ne kadar nafaka ödeyecek?
Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı bugün 1 yıllık evliliklerini 8 dakikada sonlandırdı. Silivri Adliyesi'nde 8 dakika içerisinde boşanan ikilinin mal paylaşımının nasıl olacağı ise merak konusu oldu. Acun Ilıcanlı Şeyma Subaşı'ya yüklü miktarda nafaka ödeyecek. Anlaşmalı olarak boşanan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın arasındaki mal paylaşımı hakkında avukattan açıklama geldi.
Yılın boşanma olayında en merak edilenler ise Acun Ilıcalı'nın Subaşı'ya ne kadar nafaka ödeyeceği...
ACUN ILICALI'NIN ADLİYE ÖNÜNDE YAPTIĞI AÇIKLAMA
Hukuk Bürosu'nun yaptığı açıklamaya göre; "Şeyma Subaşı'dan boşanma kararı alan Acun Ilıcalı, evlilik öncesi sözleşme imzalamadıysa evlilik sonrası elde ettiği mal varlığının bir kısmını kaybedebilir. Eşler arasındaki mal rejimlerine ilişkin kurallar 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 202-281. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Eğer Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı çifti, bir mal rejimi seçme konusunda anlaşmaya varamamışlarsa veya ayrıca bir mal rejimi sözleşmesi yapmamışlarsa yasal mal rejimi olan edinilmiş mallardan hak talep edebilecek. (TMK m. 218-241) Taraflar birbirlerinden kendilerine ait olan kişisel malları isteyemezler."