Hukuk Bürosu'nun yaptığı açıklamaya göre; "Şeyma Subaşı'dan boşanma kararı alan Acun Ilıcalı, evlilik öncesi sözleşme imzalamadıysa evlilik sonrası elde ettiği mal varlığının bir kısmını kaybedebilir. Eşler arasındaki mal rejimlerine ilişkin kurallar 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 202-281. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Eğer Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı çifti, bir mal rejimi seçme konusunda anlaşmaya varamamışlarsa veya ayrıca bir mal rejimi sözleşmesi yapmamışlarsa yasal mal rejimi olan edinilmiş mallardan hak talep edebilecek. (TMK m. 218-241) Taraflar birbirlerinden kendilerine ait olan kişisel malları isteyemezler."