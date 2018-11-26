Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı'na ne kadar nafaka ödeyecek?

Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı bugün 1 yıllık evliliklerini 8 dakikada sonlandırdı. Silivri Adliyesi'nde 8 dakika içerisinde boşanan ikilinin mal paylaşımının nasıl olacağı ise merak konusu oldu. Acun Ilıcanlı Şeyma Subaşı'ya yüklü miktarda nafaka ödeyecek. Anlaşmalı olarak boşanan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın arasındaki mal paylaşımı hakkında avukattan açıklama geldi.

26 Kasım 2018 Pazartesi, 17:43:30 Güncelleme: 18:01:56
Acun Ilıcalı Şeyma Subaşıya ne kadar nafaka ödeyecek?

ŞEYMA SUBAŞI NE KADAR NAFAKA ALACAK?

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, 14 aylık evliliklerini, Silivri Adliyesi'ne giderek 8 dakikada sonlandırdı.

Acun Ilıcalı Şeyma Subaşıya ne kadar nafaka ödeyecek?

Yılın boşanma olayında en merak edilenler ise Acun Ilıcalı'nın Subaşı'ya ne kadar nafaka ödeyeceği...

ACUN ILICALI'NIN ADLİYE ÖNÜNDE YAPTIĞI AÇIKLAMA

Acun Ilıcalı Şeyma Subaşıya ne kadar nafaka ödeyecek?

ŞEYMA'NIN SEYAHAT MASRAFLARI ACUN ILICALI'DAN

Magazin kulislerinde konuşulan iddialara göre Ilıcalı, Şeyma Subaşı'ya aylık 125 bin TL nafaka ödeyecek. Çocukları Melisa'nın masraflarını da karşılayacak olan Ilıcalı, Şeyma Subaşı'nın yıllık 4 seyahat masrafını da üstlendi.

Acun Ilıcalı Şeyma Subaşıya ne kadar nafaka ödeyecek?

Bebek'te geçtiğimiz aylarda büyük bir organizasyonla açtıkları kafenin de ortaklığına devam edecekler.

Acun Ilıcalı Şeyma Subaşıya ne kadar nafaka ödeyecek?

Hukuk Bürosu'nun yaptığı açıklamaya göre; "Şeyma Subaşı'dan boşanma kararı alan Acun Ilıcalı, evlilik öncesi sözleşme imzalamadıysa evlilik sonrası elde ettiği mal varlığının bir kısmını kaybedebilir. Eşler arasındaki mal rejimlerine ilişkin kurallar 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 202-281. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Eğer Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı çifti, bir mal rejimi seçme konusunda anlaşmaya varamamışlarsa veya ayrıca bir mal rejimi sözleşmesi yapmamışlarsa yasal mal rejimi olan edinilmiş mallardan hak talep edebilecek. (TMK m. 218-241) Taraflar birbirlerinden kendilerine ait olan kişisel malları isteyemezler."

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