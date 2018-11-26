Game of Thronesun Jon Snowu (Kit Harington) eşini aldattı! Fotoğrafları sızdı

Game of Thrones'un Jon Snow'u (Kit Harington) eşini aldattı! Fotoğrafları sızdı
Magazin dünyasının aldatma skandallarına bir yenisi daha eklendi. Game of Thrones dizisi ile şöhrete kavuşan Kit Harington, yine Game of Thrones setinde tanışıp, evlendiği eşi Rose Leslie'yi Rus model Olga Vlabova ile aldattı. Kit Harington'un çıplak fotoğrafları sanal ortama sızınca skandal patlak verdi. Peki Game of Thrones'un Jon Snow'u, Kit Harington kimdir? İşte yılın magazin skandalı hakkında detaylar.
26 Kasım 2018 Pazartesi, 16:44:44 Güncelleme: 17:12:18
Magazin dünyasından aldatma skandalları oldukça meşhur malumunuz. Şoke eden aldatma skandallarına bir yenisi daha eklendi. Ayrıca fotoğraflar internet ortamına sızdı.
FOTOĞRAFLARI SIZDI
Game of Thrones dizisindeki Jon Snow rolüyle tanınan oyuncu Kit Harington'ın, rol arkadaşı olan eşi Rose Leslie'yi Rus model Olga Vlasova ile aldattığı iddia edildi. Rus model, ünlü oyuncunun yatakta çekilmiş çıplak fotoğraflarını paylaştı.
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