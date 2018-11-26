Game of Thrones'un Jon Snow'u (Kit Harington) eşini aldattı! Fotoğrafları sızdı

Magazin dünyasının aldatma skandallarına bir yenisi daha eklendi. Game of Thrones dizisi ile şöhrete kavuşan Kit Harington, yine Game of Thrones setinde tanışıp, evlendiği eşi Rose Leslie'yi Rus model Olga Vlabova ile aldattı. Kit Harington'un çıplak fotoğrafları sanal ortama sızınca skandal patlak verdi. Peki Game of Thrones'un Jon Snow'u, Kit Harington kimdir? İşte yılın magazin skandalı hakkında detaylar.

26 Kasım 2018 Pazartesi, 16:44:44 Güncelleme: 17:12:18
Game of Thronesun Jon Snowu (Kit Harington) eşini aldattı! Fotoğrafları sızdı

Magazin dünyasından aldatma skandalları oldukça meşhur malumunuz. Şoke eden aldatma skandallarına bir yenisi daha eklendi. Ayrıca fotoğraflar internet ortamına sızdı.

FOTOĞRAFLARI SIZDI

Game of Thrones dizisindeki Jon Snow rolüyle tanınan oyuncu Kit Harington'ın, rol arkadaşı olan eşi Rose Leslie'yi Rus model Olga Vlasova ile aldattığı iddia edildi. Rus model, ünlü oyuncunun yatakta çekilmiş çıplak fotoğraflarını paylaştı.

Game of Thronesun Jon Snowu (Kit Harington) eşini aldattı! Fotoğrafları sızdı

Game of Thrones dizisinin yıldız oyuncusu Kit Harington canlandırdığı Jon Snow karakteriyle tüm dünyanın beğenisini kazanmıştı.

Game of Thronesun Jon Snowu (Kit Harington) eşini aldattı! Fotoğrafları sızdı

31 yaşındaki Harington, yine aynı dizide rol arkadaşı olan Rose Leslie ile aşk yaşamaya başladıkları haberi gündeme oturmuş ve çift, geçtiğimiz yıl da nişanlanmıştı.

Game of Thronesun Jon Snowu (Kit Harington) eşini aldattı! Fotoğrafları sızdı

İddialara göre Kit Harington, eşi Rose Leslie'yi Rus model Olya Sergeevna ile aldattı.

Game of Thronesun Jon Snowu (Kit Harington) eşini aldattı! Fotoğrafları sızdı

İlişkilerinin çift nişanlıyken başladığını iddia eden Rus model, "Evlendikten sonra da beraber olduk" diyerek oyuncunun çıplak fotoğraflarını internete sızdırdı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Deren Talunun estetiksiz halini görünce çok şaşıracaksınız! Deren Talu kimdir? İşte ünlülerin estetiksiz halleri
Deren Talu'nun estetiksiz halini görünce çok şaşıracaksınız! Deren Talu kimdir? İşte ünlülerin estetiksiz halleri