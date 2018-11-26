Acun Ilıcalı ne kadar nafaka ödeyecek?

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı bugün Silivri Adliyesi'ne giderek tek celsede boşandı. 1 yıl önce hayatlarını birleştiren çiftin boşanma haberi, magazin gündemine oturdu. Şeyma Subaşı'nın ne kadar nafaka alacağı belli oldu. Peki, Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'na ne kadar nafaka ödeyecek?

26 Kasım 2018 Pazartesi, 17:51:34 Güncelleme: 18:11:27
Acun Ilıcalı ne kadar nafaka ödeyecek?

Geçtiğimiz yıl hayatlarını birleştiren Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı bugün Silivri Adliyesi'ne giderek evliliklerini sonlandırdı. Çiftin boşanmasının ardından Şeyma Subaşı'nın ne kadar nafaka alacağı merak ediliyordu. Acun Ilıcalı'nın ödeyeceği nafaka miktarı belli oldu. Ilıcalı'nın bugün boşandığı Şeyma Subaşı'na 125 bin lira nafaka ödeyeceği iddia edildi.

Acun Ilıcalı ne kadar nafaka ödeyecek?

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı 1 yıllık evliliklerini noktalama kararı aldı. Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı Silivri Adliyesi'ne giderek 9 dakikada boşandı. Ayrılığın ardından konuşan Ilıcalı, "Boşandığımız için üzgünüz, hakkımızdaki İddialar asılsız" dedi.

Acun Ilıcalı ne kadar nafaka ödeyecek?

MELİSA'NIN TÜM MASRAFLARINI KARŞILAYACAK

İddialara göre; Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı'ya aylık 125 bin TL nafaka ödeyecek. Çocukları Melisa'nın masraflarını da karşılayacak olan Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'nın yıllık 4 seyahat masrafını da üstlendi.

Acun Ilıcalı ne kadar nafaka ödeyecek?

KAFENİN ORTAKLIĞI DEVAM EDECEK

Ayrıca ikili Bebek'te açtıkları kafenin de ortaklığına devam edecek.

Acun Ilıcalı ne kadar nafaka ödeyecek?

İŞİNİN BAŞINA KOŞTU
Şeyma Subaşı, boşanır boşanmaz Bebek'te açtığı restorana gitti.

Acun Ilıcalı ne kadar nafaka ödeyecek?
Acun Ilıcalı ne kadar nafaka ödeyecek?
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10 sn kaldı Acun Ilıcalı Şeyma Subaşına ne kadar nafaka ödeyecek?
Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı'na ne kadar nafaka ödeyecek?