Acun Ilıcalı ne kadar nafaka ödeyecek?
Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı bugün Silivri Adliyesi'ne giderek tek celsede boşandı. 1 yıl önce hayatlarını birleştiren çiftin boşanma haberi, magazin gündemine oturdu. Şeyma Subaşı'nın ne kadar nafaka alacağı belli oldu. Peki, Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'na ne kadar nafaka ödeyecek?
26 Kasım 2018 Pazartesi, 17:51:34 Güncelleme: 18:11:27
Geçtiğimiz yıl hayatlarını birleştiren Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı bugün Silivri Adliyesi'ne giderek evliliklerini sonlandırdı. Çiftin boşanmasının ardından Şeyma Subaşı'nın ne kadar nafaka alacağı merak ediliyordu. Acun Ilıcalı'nın ödeyeceği nafaka miktarı belli oldu. Ilıcalı'nın bugün boşandığı Şeyma Subaşı'na 125 bin lira nafaka ödeyeceği iddia edildi.
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