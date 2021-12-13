Vav TV İzle
Haberler Televizyon Milyoner'deki soruyu görenler gözlerine inanamadı! ABD'de o hayvanı idam etmişler

Milyoner'deki soruyu görenler gözlerine inanamadı! ABD'de o hayvanı idam etmişler

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de bir yarışmacıya sorulan soruyu görenler gözlerine inanamadı. "1916'da ABD'nin Tennessee eyaletindeki bir kasabada hangi hayvan cinayetle suçlanmış ve asılarak idam edilmiştir" sorusuyla karşılaşan yarışmacı çift joker hakkını kullandı ve cevabı görünce şoke oldu. İşte sorunun doğru yanıtı ve Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan diğer sorular.

13.12.2021 01:21 - Son Güncelleme: 13.12.2021 01:22
Milyoner’deki soruyu görenler gözlerine inanamadı! ABD’de o hayvanı idam etmişler

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular ve yarışmacıların verdiği yanıtlar.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Milyoner’deki soruyu görenler gözlerine inanamadı! ABD’de o hayvanı idam etmişler
Milyoner’deki soruyu görenler gözlerine inanamadı! ABD’de o hayvanı idam etmişler
Milyoner’deki soruyu görenler gözlerine inanamadı! ABD’de o hayvanı idam etmişler
Milyoner’deki soruyu görenler gözlerine inanamadı! ABD’de o hayvanı idam etmişler
SON DAKİKA