Milyoner'deki soruyu görenler gözlerine inanamadı! ABD'de o hayvanı idam etmişler
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de bir yarışmacıya sorulan soruyu görenler gözlerine inanamadı. "1916'da ABD'nin Tennessee eyaletindeki bir kasabada hangi hayvan cinayetle suçlanmış ve asılarak idam edilmiştir" sorusuyla karşılaşan yarışmacı çift joker hakkını kullandı ve cevabı görünce şoke oldu. İşte sorunun doğru yanıtı ve Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan diğer sorular.
13.12.2021 01:21
- Son Güncelleme: 13.12.2021 01:22