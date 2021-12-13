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Haberler Magazin Acun Ilıcalı ilk kez böyle bir şey yaptı hepsini tek tek paylaştı! Şeyma Subaşı'dan olan kızı Melisa'nın tırnakları olay yarattı

Acun Ilıcalı ilk kez böyle bir şey yaptı hepsini tek tek paylaştı! Şeyma Subaşı'dan olan kızı Melisa'nın tırnakları olay yarattı

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'dan bir ilk... TV 8'in sahibi Acun Ilıcalı özel hayatını ve ailesini gözlerden uzak tutmaya çalışıyor. Sık sık aşk hayatıyla gündeme gelen Acun Ilıcalı bunun tam aksine ailesini gözlerden uzak tutmayı başarıyor. Sosyal medya hesabını daha çok işiyle ilgili kullanan Acun Ilıcalı'dan bir ilk geldi. Ilıcalı önceki akşam sosyal medya hesabından maaile fotoğraf paylaştı. Acun Ilıcalı'nın fotoğraflarından birinde kızı Melisa'nın tırnaklarını görenler sosyal medyada yorum yapmaktan geri durmadı.

13.12.2021 10:16 - Son Güncelleme: 13.12.2021 10:16
Acun Ilıcalı ilk kez böyle bir şey yaptı hepsini tek tek paylaştı! Şeyma Subaşı’dan olan kızı Melisa’nın tırnakları olay yarattı

Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı önceki akşam ailesiyle birlikte fotoğraf paylaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Acun Ilıcalı ilk kez böyle bir şey yaptı hepsini tek tek paylaştı! Şeyma Subaşı’dan olan kızı Melisa’nın tırnakları olay yarattı

Acun Ilıcalı'nın fotoğrafında bildiğimiz, bilmediğimiz pek çok aile bireyi yer aldı.

Acun Ilıcalı ilk kez böyle bir şey yaptı hepsini tek tek paylaştı! Şeyma Subaşı’dan olan kızı Melisa’nın tırnakları olay yarattı

Fotoğrafta Ilıcalı'nın doktor kardeşi Ömer Cenker Ilıcalı, kızları Banu, Yasemin, Leyla, Melisa, torunu Begüm ve pek çok aile bireyi vardı. Ancak öyle bir detay vardı ki sosyal medya sallandı.

Acun Ilıcalı ilk kez böyle bir şey yaptı hepsini tek tek paylaştı! Şeyma Subaşı’dan olan kızı Melisa’nın tırnakları olay yarattı

Acun Ilıcalı, amcası ve kızı Melisa ile fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta Melisa'nın tırnaklarındaki profesyonel uygulama herkesi şaşkına çevirdi.

Acun Ilıcalı ilk kez böyle bir şey yaptı hepsini tek tek paylaştı! Şeyma Subaşı’dan olan kızı Melisa’nın tırnakları olay yarattı

Acun Ilıcalı bir süre önce kızı Melisa'nın kimde kalacağı konusunda, Şeyma Subaşı'nın yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti.

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