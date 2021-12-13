Miray Daner ile Oğulcan Engin Cihangir'de görüntülendi! Kadırgalı Seda Sayan'ın oğlundan ilginç çıkış: 'Küstüm size...'
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile sevgilisi Miray Daner Cihangir'de görüntülendi! Geçtiğimiz aylarda oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile ilişkisini noktalayan Oğulcan'ın yalnızlığı kısa sürdü. Engin, gönlünü Miray Daner'e kaptırdı. Aşkları doludizgin devam eden ikili geçtiğimiz günlerde birlikte objektif karşısına geçmişti. Miray Daner ile Oğulcan Engin, önceki akşam Cihangir'de Engin'in sahibi olduğu mekandan çıkarken görüntülendi. Muhabirlerin, "İlişkiniz nasıl gidiyor? Neden cevap vermiyorsunuz bize?" soruları üzerine Oğulcan'dan gelen karşılık dikkat çekti. İşte o anlar...
13.12.2021 09:54
- Son Güncelleme: 13.12.2021 09:54
Miray Daner ile Oğulcan Engin Cihangir'de görüntülendi! Kadırgalı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'den gelen ilginç çıkış dikkat çekti.
Son dönemde aşk hayatıyla gündeme gelen ve annesi Seda Sayan'a konuyla ilgili konuşma yasağı getiren Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu'dan ayrıldıktan sonra hayatına aldığı yeni isimlerle adından söz ettiriyor.
Nikah masasına oturması beklenen Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu, iki yıllık ilişkilerini birkaç ay önce sürpriz bir kararla bitirmişti. Yalnızlığı kısa süren Engin, son olarak gönlünü oyuncu Miray Daner'e kaptırmıştı.
Hızlı adımlarla araca binmeye çalışan 31 yaşındaki işletmeci Oğulcan Engin ise kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına; "Sonra konuşuruz" demişti.