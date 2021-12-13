Miray Daner ile Oğulcan Engin Cihangir’de görüntülendi! Kadırgalı Seda Sayan’ın oğlundan ilginç çıkış: ’Küstüm size...’

Nikah masasına oturması beklenen Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu, iki yıllık ilişkilerini birkaç ay önce sürpriz bir kararla bitirmişti. Yalnızlığı kısa süren Engin, son olarak gönlünü oyuncu Miray Daner'e kaptırmıştı.