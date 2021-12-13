Seksenler dizisinin yıldızı hastanelik oldu! Saldırıya uğrayan ve kaşı yarılan Ceyhun Fersoy son halini sosyal medyadan paylaştı
Seksenler dizisinin yıldızı hastanelik oldu! Saldırıya uğrayan ve kaşı yarılan Ceyhun Fersoy son halini sosyal medyadan paylaştı. 'Seksenler' dizisiyle yıldızı parlayan Ceyhun Fersoy eşi Ceyhun Fersoy ve arkadaşlarıyla çıktığı gecede saldırıya uğradı. Çıkan kavgada yüzüne darbe alan ünlü oyuncu hastanelik oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşadıklarını anlatan Fersoy, "Kaşım yarıldı ve dikildi. Göz altım morardı" ifadelerini kullandı.
13.12.2021 11:22
- Son Güncelleme: 13.12.2021 11:25
Seksenler dizisinin yıldızı hastanelik oldu! Saldırıya uğrayan ve kaşı yarılan Ceyhun Fersoy son halini sosyal medyadan paylaştı
Ceyhun Fersoy, önceki akşam eşi ve arkadaşlarıyla gittiği Cihangir'deki bir mekanda darp edildiğini duyurdu.