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Haberler Magazin Seksenler dizisinin yıldızı hastanelik oldu! Saldırıya uğrayan ve kaşı yarılan Ceyhun Fersoy son halini sosyal medyadan paylaştı

Seksenler dizisinin yıldızı hastanelik oldu! Saldırıya uğrayan ve kaşı yarılan Ceyhun Fersoy son halini sosyal medyadan paylaştı

Seksenler dizisinin yıldızı hastanelik oldu! Saldırıya uğrayan ve kaşı yarılan Ceyhun Fersoy son halini sosyal medyadan paylaştı. 'Seksenler' dizisiyle yıldızı parlayan Ceyhun Fersoy eşi Ceyhun Fersoy ve arkadaşlarıyla çıktığı gecede saldırıya uğradı. Çıkan kavgada yüzüne darbe alan ünlü oyuncu hastanelik oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşadıklarını anlatan Fersoy, "Kaşım yarıldı ve dikildi. Göz altım morardı" ifadelerini kullandı.

13.12.2021 11:22 - Son Güncelleme: 13.12.2021 11:25
Seksenler dizisinin yıldızı hastanelik oldu! Saldırıya uğrayan ve kaşı yarılan Ceyhun Fersoy son halini sosyal medyadan paylaştı

Seksenler dizisinin yıldızı hastanelik oldu! Saldırıya uğrayan ve kaşı yarılan Ceyhun Fersoy son halini sosyal medyadan paylaştı

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Seksenler dizisinin yıldızı hastanelik oldu! Saldırıya uğrayan ve kaşı yarılan Ceyhun Fersoy son halini sosyal medyadan paylaştı

Ceyhun Fersoy, önceki akşam eşi ve arkadaşlarıyla gittiği Cihangir'deki bir mekanda darp edildiğini duyurdu.

Seksenler dizisinin yıldızı hastanelik oldu! Saldırıya uğrayan ve kaşı yarılan Ceyhun Fersoy son halini sosyal medyadan paylaştı

Çıkan kavgada yüzüne darbe alan ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Dün darp edildim. Biraz sonra karakola gidip şikayetçi olacağım. Kaşım üstü 4 cm yarıldı ve dikildi. Göz altım morardı" ifadelerini kullandı.

Seksenler dizisinin yıldızı hastanelik oldu! Saldırıya uğrayan ve kaşı yarılan Ceyhun Fersoy son halini sosyal medyadan paylaştı

"GEREĞİNİ AVUKATLARIM YAPACAKTIR"

Şahıslardan şikayetçi olan Fersoy, "Dün yaşanan tatsız olaydan sonra benim için olay kapanmıştır. Bundan sonra gereğini avukatlarım yapacaktır" dedi.

Seksenler dizisinin yıldızı hastanelik oldu! Saldırıya uğrayan ve kaşı yarılan Ceyhun Fersoy son halini sosyal medyadan paylaştı

"BU İŞİN PSİKOLOJİSİ BAŞKA BİR ŞEYMİŞ"

Ardından bir paylaşım daha yapan ünlü oyuncu, kendisine destek olan herkese teşekkür etti. Fersoy, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

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