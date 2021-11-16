Sarp Levendoğlunun biricik aşkı Naz Çağla Irmak'ın annesi o ünlü oyuncu çıktı! Naz annesinin doğum gününü bakın nasıl kutladı
Sarp Levendoğlu'nun biricik aşkı Naz Çağla Irmak'ın annesi o ünlü oyuncu çıktı! Atv'nin bir dönem reyting rekorları kıran dizisi Kırgın Çiçekler'de Kader karakterini canlandıran ve büyük bir hayran kilesine ulaşan Naz Çağla Irmak, Instagram paylaşımı ile sosyal medya gündeminde. Kansere karşı verdiği mücadeleyle hafızalara kazınan Neslican Tay'ın hikayesini anlatan 'Demir Kadın Neslican' için saçlarını kazıtan ve son hali ile magazin gündemine damga vuran Naz Çağla Irmak, Sarp Levendoğlu ile aşk yaşıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Naz Çağla Irmak, annesinin doğum gününü kutladı. Ünlü oyuncunun o paylaşımı gören bazı takipçileri ise şaşırdı, nedeni ise annesinin de çok ünlü bir isim olması. İşte başta Naz Çağla Irmak olmak üzere ünlülerin anneleri.
16.11.2021 09:40
- Son Güncelleme: 16.11.2021 09:55
Sarp Levendoğlunun biricik aşkı Naz Çağla Irmak'ın annesi o ünlü oyuncu çıktı! Naz, annesinin doğum gününü bakın nasıl kutladı...