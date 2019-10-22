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Acun Ilıcalı canlı yayında Şeyma Subaşı'nın mesajıyla neye uğradığını şaşırdı! İşte Şeyma Subaşı'nın mesajı

Acun Ilıcalı, sahibi olduğu kanalda canlı yayın sırasında Şeyma Subaşı'dan gelen mesajla kıpkırmızı oldu. Acun Ilıcalı, canlı yayında telefonunda bir video izletirken Şeyma Subaşı'dan gelen mesaj ifşa oldu. Subaşı'nın mesajında Ilıcalı'ya para konusunu sorması ise dikkat çekti. Gelen mesaj sonrası hemen telefonunu gizlemeye çalışan Acun Ilıcalı konuyu nasıl toparlayacağını bilemedi. İşte kısa sürede Twitter'da trend olan Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj!

22.10.2019 12:33 - Son Güncelleme: 22.10.2019 13:02
Acun Ilıcalı canlı yayında Şeyma Subaşı'nın mesajıyla neye uğradığını şaşırdı! İşte Şeyma Subaşı'nın mesajı

Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'ya canlı yayında attığı mesajla magazin gündemine bomba gibi düştü. Sahibi olduğu kanalda canlı yayında Şeyma Subaşı'dan gelen mesajla neye uğradığını şaşıran Acun Ilıcalı kıpkırmızı oldu.

Acun Ilıcalı canlı yayında Şeyma Subaşı'nın mesajıyla neye uğradığını şaşırdı! İşte Şeyma Subaşı'nın mesajı

Acun Ilıcalı, kendi kanalında yayınlanan Gel Konuşalım programına konuk oldu. Acun Ilıcalı, canlı yayında Seray Sever ve Cengiz Semercioğlu'na video izletirken Şeyma Subaşı'dan bir mesaj geldi.

Acun Ilıcalı canlı yayında Şeyma Subaşı'nın mesajıyla neye uğradığını şaşırdı! İşte Şeyma Subaşı'nın mesajı

KIPKIRMIZI OLDU

Gelen mesaj sonrası hemen telefonunu gizlemeye çalışan Acun Ilıcalı konuyu nasıl toparlayacağını bilemedi.

Acun Ilıcalı canlı yayında Şeyma Subaşı'nın mesajıyla neye uğradığını şaşırdı! İşte Şeyma Subaşı'nın mesajı

ŞEYMA SUBAŞI'NIN ACUN ILICALI'YA ATTIĞI MESAJ!

Acun Ilıcalı, canlı yayında O Ses Türkiye'nin perde arkasını anlatırken mesaj gönderen Şeyma Subaşı, "Acun selam, ne zaman görüşebiliriz? Tarihleri konuşmamız lazım Miami Oteli ve parayla ilgili biriyle konuşacağım" dedi. Canlı yayında ifşa olan mesaj Twitter'da kısa sürede trend oldu.

Acun Ilıcalı canlı yayında Şeyma Subaşı'nın mesajıyla neye uğradığını şaşırdı! İşte Şeyma Subaşı'nın mesajı

BİR YILLIK KİRASINI ACUN ÖDEMİŞTİ

Subaşı, geride bıraktığımız yıl Bebek'te sağlıklı ürünler satacağını söylediği Healthyish Cafe'yi açmış ve yaptığı büyük açılışta birbirinden ünlü misafirlerini konuk etmişti.

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