Acun Ilıcalı canlı yayında Şeyma Subaşı'nın mesajıyla neye uğradığını şaşırdı! İşte Şeyma Subaşı'nın mesajı
Acun Ilıcalı, sahibi olduğu kanalda canlı yayın sırasında Şeyma Subaşı'dan gelen mesajla kıpkırmızı oldu. Acun Ilıcalı, canlı yayında telefonunda bir video izletirken Şeyma Subaşı'dan gelen mesaj ifşa oldu. Subaşı'nın mesajında Ilıcalı'ya para konusunu sorması ise dikkat çekti. Gelen mesaj sonrası hemen telefonunu gizlemeye çalışan Acun Ilıcalı konuyu nasıl toparlayacağını bilemedi. İşte kısa sürede Twitter'da trend olan Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj!
22.10.2019 12:33
- Son Güncelleme: 22.10.2019 13:02
ŞEYMA SUBAŞI'NIN ACUN ILICALI'YA ATTIĞI MESAJ!
Acun Ilıcalı, canlı yayında O Ses Türkiye'nin perde arkasını anlatırken mesaj gönderen Şeyma Subaşı, "Acun selam, ne zaman görüşebiliriz? Tarihleri konuşmamız lazım Miami Oteli ve parayla ilgili biriyle konuşacağım" dedi. Canlı yayında ifşa olan mesaj Twitter'da kısa sürede trend oldu.
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