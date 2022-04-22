RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Magazin Acun Ilıcalı böylesini ne gördü ne duydu! Survivor'da kadın yarışmacı erkek yarışmacıya kafa attı! Ayıkla pirincin taşını

Acun Ilıcalı böylesini ne gördü ne duydu! Survivor'da kadın yarışmacı erkek yarışmacıya kafa attı! Ayıkla pirincin taşını

Son olarak takım değişiklikleriyle gündeme gelen, TV 8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor 2022 All-Star'da yer yeni bölümde heyecan giderek artıyor. Yarışmacıların hem ada şartlarıyla hem de rakipleriyle mücadele ettiği Survivor'ın koşulları zorlarken ortaya bazen istenmeyen görüntüler ve şiddet olayları da çıkabiliyor. İşte onlardan biri de çok kısa bir süre önce yaşandı. İşte haberin detayları...

22.04.2022 15:30 - Son Güncelleme: 22.04.2022 15:30
Acun Ilıcalı böylesini ne gördü ne duydu! Survivor’da kadın yarışmacı erkek yarışmacıya kafa attı! Ayıkla pirincin taşını

TV 8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor 2022 All-Star'da heyecan katlanarak devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Acun Ilıcalı böylesini ne gördü ne duydu! Survivor’da kadın yarışmacı erkek yarışmacıya kafa attı! Ayıkla pirincin taşını

Ada şartları ve rekabetin yarışmacıların sınırları zorladığı yarışmada önceki gün takım değişiklikleri yaşandı.

Acun Ilıcalı böylesini ne gördü ne duydu! Survivor’da kadın yarışmacı erkek yarışmacıya kafa attı! Ayıkla pirincin taşını

Kırmızı takım; Barış, Adem, Batuhan, Gökhan, Anıl, Sema, Merve, Sude, Ayşe'den oluştu.

Acun Ilıcalı böylesini ne gördü ne duydu! Survivor’da kadın yarışmacı erkek yarışmacıya kafa attı! Ayıkla pirincin taşını

Mavi takım ise; Berkan, Ogeday, Hikmet, Perviz, Atakan, Seda, Nisa, Evrim, Nagihan'dan oluştu.

Acun Ilıcalı böylesini ne gördü ne duydu! Survivor’da kadın yarışmacı erkek yarışmacıya kafa attı! Ayıkla pirincin taşını

Survivor aynı zamanda Yunanistan'da da eş zamanlı olarak yapılıyor. Zaten olduysa orada oldu. Survivor Yunanistan'da ortalık karıştı.

SON DAKİKA