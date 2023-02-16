Acun Ilıcalı bağışları yuvarlaya yuvarlaya bakın ne kadar toplamış! Türkiye Tek Yürek Kampanyası'na damga vurdu sosyal medya: "Pazarlığı sıkıymış"

20 MİLYON TL'LİK BAĞIŞI 30 MİLYON TL YAPTIRDI

Gecede bağış toplayan Acun Ilıcalı, canlı yayında gelen miktarları artırmak için mücadele etti. Ilıcalı, bir holding tarafından yapılan 20 milyon TL'lik bağışı önce 25 milyon TL'ye çıkardı.