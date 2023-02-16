Taha Duymaz öldü mü saklanıyor mu derken yeni haber! Hem Dilan Polat hem de Ragıb Narin paylaştı enkazdaki görüntü kan dondurdu: "Mucize..."
Taha Duymaz öldü mü saklanıyor mu derken yeni haber! Hem Dilan Polat hem de Ragıb Narin paylaştı enkazdaki görüntü kan dondurdu. Hatay'da göçük altında kalan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'dan depremin yaşandığı ilk saatlerden itibaren haber alınamıyor. Hakkında çeşitli iddiaların ortaya atıldığı Taha Duymaz öldü mü, enkazdan çıktı mı? İşte yeni gelen bilgiler ve tüm detaylar...
Taha Duymaz öldü mü saklanıyor mu derken yeni haber! Hem Dilan Polat hem de Ragıb Narin paylaştı enkazdaki görüntü kan dondurdu...
Sosyal medyada çektiği yemek videolarıyla tanınan ve Hatay'da yaşayan Taha Duymaz ve ailesi de enkaz altında. Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Taha Duymaz ve ailesinin göçük altında kaldığını açıklamıştı.
Semiha Duymaz gözyaşları içinde çektiği bir videoyu Instagram sayfasında yayınlayarak açık adres vermişti. Genç kadın, şunları söyledi: Arkadaşlar ben Taha Duymaz'ın ablasıyım. Sabahtan beri hiçbirine ulaşamıyoruz. Melek, Taha, Umut, halam, eniştem... Onların evlerinde kalmışlardı dün gece. Paylaşımlardan da görmüşsünüzdür. Şu an orada hiç kimse yok. Göçük altında kalmışlar. Betonsan, Ak Evler, Bedi Sabuncu İlköğretim Okulu'nun hemen karşısı... Lütfen yardım edin. Tam adres bilmiyorum, bilmediği için de tarif edemiyorum. Ne olur yardım edin"
Taha Duymaz ve ailesinin enkazdan çıkarılması için çaba veren isimlerden biri de CZN Burak lakaplı Burak Özdemir.
CZN Burak bu gelişmeden önce konuya ilişkin yaptığı paylaşımda "Bu binada, Taha Duymaz'ın kendisi, kardeşi Melek Duymaz ve Umut Duymaz, halası, eniştesi ve komşuları var. Herkesten yardım istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.