Acun Ilıcalı bağışları yuvarlaya yuvarlaya bakın ne kadar toplamış! Türkiye Tek Yürek Kampanyası'na damga vurdu o anlar sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.Türkiye Tek Yürek bağış kampanyası için detaylar merak ediliyor. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin yıkıcı etkisi 10 ilde hissedildi.Ardından yurtiçinden ve yurtdışından yardımlar akın akın gelmeye başladı. Bugün ise Türkiye Tek Yürek kampanyası ortak yayını televizyon kanallarına yansıyacak. Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz tarafından sunulan programa ünlüler tarafından bağış yağdı.

Dün akşam ortak yayınla ekrana gelen programda sunuculuk yapan Acun Ilıcalı'nın bağış miktarlarını artırdığı anlar ise Twitter'da gündem oldu.

20 MİLYON TL'LİK BAĞIŞI 30 MİLYON TL YAPTIRDI

Gecede bağış toplayan Acun Ilıcalı, canlı yayında gelen miktarları artırmak için mücadele etti. Ilıcalı, İş insanı Cihan Kamer tarafından yapılan 250 milyon TL'lik rakamı ''Biz bunu 300 milyona yuvarlayalım abi'' diyerek bağışı 300 milyon TL'ye çıkarttırdı.

Acun Ilıcalı da kendisine ayrılan yayın süresinin başında kızları ve kendi adına 5 milyon lira bağışladığını açıkladı.